Le groupe de lobbying des applications se sépare de l’association des applications d’Apple

Un nouveau groupe commercial appelé The App Coalition se compose de sociétés qui faisaient auparavant partie de The App Association, parrainée par Apple. Les membres se sont séparés de l’association.

La coalition, qui comprend des entreprises comme Priceline, OpenTable, Kayak et Perry Street Software, a appelé mercredi le Congrès pour s’assurer que les startups et leurs applications ont accès au programme de protection des chèques de paie pour aider les petites entreprises pendant la pandémie COVID-19.

McGuireWoods Consulting LLC est la firme de lobbying derrière la coalition. Le conseiller principal Michael Drobac a déclaré à Bloomberg:

La différence entre notre groupe et ce groupe est qu’ils sont financés par Apple, Microsoft et une foule d’autres grandes sociétés de technologie et de plate-forme. Nous espérons que nous avons le même programme et nous sommes impatients de travailler avec eux. Ce n’est pas de là que viendra le financement.

La confidentialité et la modération du contenu sont également des problèmes politiques que la coalition inclut sur sa plateforme. Il prévoit de soutenir des lois qui définissent le type de données qui peuvent être collectées auprès des utilisateurs et comment elles peuvent être utilisées, et “son objectif à long terme est de créer” un marché exempt de contrôle par des barrières artificielles, telles que celles créées par les portiers. “”

