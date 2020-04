Le guide de pêche ultime de Stardew Valley

Stardew Valley est un jeu sain et relaxant, mais s’il y a une activité qui fera sûrement bouillir votre sang et fera transpirer vos paumes, c’est la pêche. Bien que ce soit un peu plus facile sur un écran tactile, la pêche à Stardew Valley est un art qui prend du temps et de la patience à maîtriser. C’est pourquoi nous sommes là pour vous aider! Ceci est notre guide ultime sur la pêche dans la vallée de Stardew.

Comment mieux pêcher à Stardew Valley

Si vous avez essayé de pêcher et échoué, vous vous demandez peut-être – pourquoi devrais-je perdre du temps à pêcher, n’est-ce pas un jeu d’agriculture? Eh bien, la réponse est que la pêche est une partie essentielle du jeu. C’est un excellent moyen de compléter vos revenus, de débloquer des succès et souvent, le seul moyen d’obtenir le cadeau parfait pour le villageois que vous avez recherché.

Alors, comment vous améliorez-vous? Le conseil le plus simple mais le plus efficace consiste à taper doucement lorsque vous essayez d’aligner la barre verte avec le poisson. Un tapotement vigoureux ou une pression continue sur l’écran enverra la barre voler de haut en bas, permettant à votre prise de s’échapper. Comme toutes les autres compétences – dans le jeu ou dans la vie réelle – la pratique est parfaite.

Cela dit, certains éléments clés amélioreront vos chances de pêcher du poisson de haute qualité. Par exemple, vous ne devriez vraiment pas perdre votre temps à essayer de pêcher dans les petits étangs autour de votre ferme, surtout si vous utilisez la configuration standard de la ferme. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, vous roulerez dans un journal détrempé ou autre poubelle. Dirigez-vous plutôt vers l’océan ou vers les rivières et les lacs de la ville. Une fois que vous y êtes, suivez ces conseils pour certains poissons frais:

Améliorez votre canne le plus rapidement possible – la canne d’entraînement ne peut attraper que des poissons communs.Castez votre ligne aussi loin que possible du rivage, en visant une eau plus profonde et plus sombre. Cela diminue vos chances d’accrocher les ordures et augmente la qualité des poissons que vous attrapez.Si des bulles apparaissent sur l’eau, lancez votre ligne là-bas. Les poissons frayent généralement à cet endroit et mordront beaucoup plus rapidement que d’habitude. La probabilité de trouver un poisson rare ou légendaire est également plus élevée. Utilisez de la nourriture pour augmenter temporairement votre niveau de pêche. Les meilleurs plats pour le travail sont Dish O ’The Sea, Fish Stew, Lobster Bisque et Seafoam Pudding. Ne soyez pas trop tenté par les trésors à moins que vous ne recherchiez spécifiquement des artefacts. Leur butin n’est pas étonnant à des niveaux inférieurs et attraper ce poisson groupé communautaire est plus important.

Même avec ces conseils à l’esprit, vous devez savoir que certains poissons sont extrêmement difficiles à attraper. Vous ne pourrez pas tous les obtenir au cours de votre première année et il n’y a pas de honte à cela. Les choses deviennent beaucoup plus faciles avec la pratique (et une tige Iridium).

Les meilleurs spots de pêche de Stardew Valley

Le secret le mieux gardé de nombreux pêcheurs de Stardew Valley sont les principaux sites de pêche de Pelican Town. Il y a plusieurs endroits sur la carte qui ont de grands taux de ponte et un accès pratique aux profondeurs sombres et profondes de l’eau. Rendez-vous ici pour les meilleures prises de la ville:

Western Pier rock

Situé sur la même jetée que Willy’s Fish Shop, lancer votre ligne près de ce rocher vous garantira une bonne prise.

Bord de la jetée orientale

Une fois que vous reconstruisez le pont en bois vers les bassins de marée, vous aurez accès à la jetée orientale. Son bord est l’un des meilleurs endroits de pêche du jeu.

Lac de montagne près des mines

Attrapez du poisson avant d’entrer dans les mines à cet endroit pour une efficacité maximale!

Près de la cabane de Leah

Il y a une raison pour laquelle Willy pêche souvent ici quand il n’est pas devant sa boutique.

Améliorer vos compétences de pêche à Stardew Valley

Alors, comment mettre la main sur un meilleur équipement? Avec plus de pêche, bien sûr. La compétence a dix niveaux, qui débloquent tous de nouvelles recettes d’artisanat. À mesure que vous montez de niveau, votre compétence en pêche augmente également. Cela signifie que vous utilisez moins d’énergie, ce qui vous permet de passer encore plus de temps à pêcher. Mais ne vous découragez pas si vous apprenez encore – même le fait de dévider des algues, des algues ou des déchets vous aide à passer au niveau supérieur.

Le niveau deux est l’un des premiers jalons importants. Il déverrouille la tige en fibre de verre, qui peut être achetée dans la boutique de Willy pour 1 800 pièces d’or. Il vous donne également accès à la recette de fabrication d’appâts. Vous pouvez faire 5 appâts en utilisant une viande de punaise, ou vous pouvez acheter des appâts de Willy pour 5 g chacun. Une fois que vous l’avez, attachez-le à votre canne en fibre de verre avant de partir en mer. Cela fera mordre plus rapidement les poissons, ce qui rendra la pêche plus efficace.

Au niveau trois, la recette du crabe sera débloquée. Les casiers à crabe sont faits de 40 bois et de trois barres de fer. Placez-les n’importe où dans l’eau pour attraper passivement des poissons. Une chose importante à savoir, cependant, c’est qu’ils doivent être appâtés pour vous procurer quelque chose de valeur. Les casiers à crabes ont également leur propre bassin de poissons – vous n’attraperez que du homard, des palourdes, des écrevisses, des crabes, des coques, des moules, des crevettes, des escargots, des pervenches et des huîtres. Tout comme pour la pêche régulière à Stardew Valley, il y a cependant une chance que vous trouviez du bois flotté et d’autres déchets.

Une fois que vous avez atteint le niveau de pêche cinq, vous devez prendre la première décision importante: choisir votre profession. Les choix sont Fisher et Trapper. Le premier fait que le poisson vaut 25% de plus, tandis que le dernier réduit les ressources nécessaires à la fabrication des casiers à crabe. Bien que le trappeur professionnel puisse être tentant pour le pêcheur paresseux, nous recommandons toujours d’aller avec Fisher. La valeur qu’elle offre est tout simplement trop bonne pour être abandonnée.

La canne Iridium est indispensable pour une pêche optimale!

De là, atteindre le niveau six devrait être facile. Une fois que vous l’avez fait, vous aurez enfin accès à la meilleure canne à pêche de Stardew Valley – la canne Iridium. Cela vous coûtera un bras et une jambe à 7500g, mais il peut utiliser à la fois des appâts et du matériel. En progressant, vous débloquerez également de nombreuses recettes de tacle. Ils peuvent tous être utiles dans différentes circonstances. Voici une liste complète des articles de pêche de Stardew Valley et ce qu’ils font:

Si vous souhaitez également améliorer votre appât, vous devrez vous lier d’amitié avec Linus. Une fois que votre amitié aura atteint quatre cœurs, il vous offrira l’une des recettes de pêche les plus utiles du jeu – Wild Bait. Cette recette unique est élaborée à partir de dix fibres, cinq Slime et cinq Bug Meat. Cela vous donne la chance d’attraper deux poissons à la fois!

Enfin, au niveau dix, selon la profession que vous avez choisie au niveau cinq, vous pourrez à nouveau choisir ce que vous voulez vous spécialiser. Si vous avez choisi Fisher comme recommandé, vous pouvez maintenant choisir de devenir un pêcheur dont les poissons valent la peine 50% de plus ou un pirate dont la chance de trouver un trésor est doublée. Si vous êtes allé avec Trappeur, vous pourriez devenir un marin dont les crabes ne produisent plus de déchets ou un maître de piste qui n’a jamais besoin d’appât.

Comment les saisons et le temps affectent la pêche

Il y a au total soixante poissons dans la vallée de Stardew. Cela comprend le poisson en crabe, le poisson légendaire et le poisson que vous pouvez attraper lors de la balade en sous-marin pendant l’événement du marché nocturne. Stardew Valley n’est pas un Pokémon, vous n’avez donc pas besoin de tous les attraper à moins que vous ne soyez un achèvement. Si vous en êtes un, cependant, il y a certaines choses que vous devez savoir.

De nombreux poissons de la vallée de Stardew sont saisonniers. Certains poissons n’apparaîtront que pendant une saison de l’année, tandis que d’autres seront disponibles toute l’année. L’heure et les conditions météorologiques sont également importantes. La découverte fait partie du plaisir, nous n’avons donc pas indiqué comment et quand attraper chaque poisson. Mais pour vous aider, nous avons compilé une liste indiquant quand et où pêcher les poissons les plus «prétentieux», qui n’apparaissent que dans des conditions très spécifiques.

Stardew Valley Lieux de poissons légendaires

Si vous avez déjà parcouru les mers, les lacs et les rivières de Pelican Town et découvert presque tout ce qu’ils ont à offrir, vous cherchez peut-être un plus grand défi. Les poissons légendaires de Stardew Valley sont exactement cela. Rares à trouver et prohibitifs à attraper, ils repousseront vos capacités de pêche à la ligne. Les poissons légendaires ne peuvent être capturés qu’une seule fois par fichier de sauvegarde, mais ils sont le joyau de la couronne de tout pêcheur.

Alors, comment les trouvez-vous et les attrapez-vous? Comme vous l’avez peut-être deviné, plus votre niveau de pêche est élevé, meilleures sont vos chances de les trouver. Certains poissons légendaires n’apparaîtront même pas jusqu’à ce que vous atteigniez un certain niveau de compétence de pêche. Nous vous recommandons donc d’atteindre le niveau dix avant de partir à la chasse légendaire. Une canne en iridium avec appât et matériel est également un must, avec le matériel de liège Cork vous offrant les meilleures chances de succès. L’ajout d’un bonus de pêche alimentaire en plus de la compétence de pêche de niveau maximum est également possible. Mettez la main sur du pudding Seafoam pour de meilleurs résultats.

Même ainsi, nous devons mentionner que la capture des poissons les plus méchants est parfois à la chance – continuez d’essayer jusqu’à ce que vous les enrouliez! Enfin, vous devez savoir où et quand trouver le poisson légendaire. Voici leurs emplacements exacts.

Remarque: Toutes les captures d’écran sont prises en hiver, mais les poissons légendaires sont disponibles à différentes saisons. Lisez d’abord la description au-dessus des images.

Carpe mutante

Ce poisson monstrueux se retrouve dans les égouts en toutes saisons et à toute heure du jour ou de la nuit.

Pêcheur

Cet habitant des profondeurs se trouve dans la rivière au nord de Joja Mart à l’automne.

Poisson rouge

Ce poisson rouge ardent visitera les eaux chaudes près de la jetée orientale en été.

Glacierfish

Sans surprise, le Glacierfish peut être découvert en hiver à l’extrémité sud des eaux de la forêt de Cindersnap.

Légende

Le plus difficile d’entre eux – la légende parmi les légendes, n’apparaît que pendant les jours et les nuits des sources pluvieuses dans le lac de montagne.

C’est tout pour notre guide de pêche de Stardew Valley! Nous vous avons aidé sur votre chemin pour devenir un maître pêcheur? Faites le nous savoir dans les commentaires. N’oubliez pas de consulter également nos autres guides de Stardew Valley ci-dessous.

