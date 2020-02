Le HomePod d’Apple se classe sixième sur le marché mondial des enceintes intelligentes au quatrième trimestre 2019

Apple a expédié environ 2,6 millions de HomePods au cours du quatrième trimestre de 2019, ce qui lui vaut 4,7% du marché des haut-parleurs intelligents, selon de nouvelles estimations partagées aujourd’hui par Strategy Analytics.

Apple était le sixième fournisseur mondial de haut-parleurs intelligents, expédiant moins de haut-parleurs qu’Amazon, Google, Baidu, Alibaba et Xiaomi.

Amazon a été le premier fournisseur d’enceintes intelligentes au monde au cours du quatrième trimestre 2019, avec environ 15,8 millions d’enceintes pour une part de marché de 28,3%. Google est arrivé deuxième avec 13,9 millions de haut-parleurs livrés et 24,9% de part de marché, suivis des marques chinoises Baidu, Alibaba et Xiaomi.

Apple a expédié un million de HomePods de plus au quatrième trimestre de 2019 qu’au quatrième trimestre de 2018, quand il en a expédié 1,6 million, marquant une augmentation de 65% de la croissance. Cela ne s’est pas traduit par une augmentation importante de la part de marché, car Apple expédie beaucoup moins de haut-parleurs que les autres marques.

Le marché global des haut-parleurs intelligents a augmenté de 44,7% avec 55,7 millions d’expéditions totales, contre 38,5 millions expédiés au quatrième trimestre de 2018.

Strategy Analytics indique qu’elle s’attend à ce que 2020 soit une autre année record pour les ventes de haut-parleurs intelligents malgré la perturbation de l’offre et de la demande causée par le coronavirus.

On ne sait pas si Apple sera en mesure d’augmenter les livraisons de haut-parleurs en 2020, car Strategy Analytics dit que les consommateurs sont attirés par les prix bas.

“L’appétit des consommateurs pour les haut-parleurs intelligents est resté intact pendant la période très importante du quatrième trimestre, car les nouveaux appareils dotés de fonctionnalités améliorées et de performances audio ont contribué à générer des expéditions record tous les trimestres. , Amazon, Baidu et Alibaba, tandis que Google en particulier a intensifié son activité promotionnelle de cadeaux en partenariat avec des marques telles que YouTube et Spotify. “Le HomePod d’Apple coûte 299 $ aux États-Unis et est disponible dans un nombre limité de pays. La rumeur dit qu’Apple travaille sur une version à moindre coût du “ HomePod ” qui sortira à un moment donné en 2020, ce qui pourrait potentiellement augmenter les ventes selon que son prix peut correspondre à certains des haut-parleurs beaucoup moins chers proposés par d’autres fournisseurs.

Un autre rapport sur les ventes d’enceintes intelligentes a récemment suggéré qu’Amazon conserverait sa position de premier fournisseur d’enceintes intelligentes d’ici au moins 2021.

.