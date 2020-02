Le hub intelligent compatible HomeKit de Sengled est maintenant disponible

Le Smart Hub compatible avec HomeKit de Sengled, présenté pour la première fois le mois dernier au CES 2020 à Las Vegas, est maintenant disponible à l’achat sur Amazon. Le hub mis à jour relie la gamme d’accessoires d’éclairage sans fil ZigBee de la société à la plate-forme de maison intelligente d’Apple, offrant aux utilisateurs un moyen de contrôler leurs ampoules avec Siri, les automatisations et les scènes.

Le dernier Sengled Smart Hub ressemble à peu près exactement au hub actuel de Sengled non HomeKit, mais il porte un nouveau numéro de modèle, E39-G8C. Un total de 64 accessoires peuvent être ajoutés au concentrateur via l’application Sengled Home, bien que les accessoires exacts qui seront réellement disponibles pour HomeKit ne soient pas encore connus actuellement.

UFC 247: Stream Jones vs Reyes en direct sur ESPN + ce soir

Sengled propose actuellement une large gamme d’ampoules intelligentes, ainsi que des bandes lumineuses, une prise intelligente, un capteur de porte / fenêtre et une télécommande sans fil. En plus de HomeKit, le Sengled Smart Hub prend en charge Alexa d’Amazon et l’Assistant Google. La société prévoit également de publier des ampoules LED à filament intelligent plus tard cette année.