Le jeu Beyond the Wall est activé pour les pré-inscriptions

Game of Thrones Beyond the Wall est un nouveau jeu de collection basé sur la série télévisée à succès HBO, qui devrait être lancé sur les appareils iOS et Android et qui devrait être lancé cet été et pour le moment la préinscription est en cours.

Comportement, le développeur du jeu Game of Thrones Beyond the Wall et HBO a révélé que plusieurs versions des personnages emblématiques Jon Snow et Daenerys Targaryen figureront dans le jeu. Et lorsque vous jouez, les joueurs peuvent recruter ces deux joueurs dans une variété de modes de jeu différents.

En collectant des personnages notables qui seront utiles dans les batailles stratégiques du jeu, les joueurs prendront le commandement de la Veille de nuit pour défendre Westeros. L’histoire se déroule quelques décennies avant que la chronologie des livres et de la série télévisée, ce qui signifie que cette prochaine version, servira de préquelle en quelque sorte.

Pour ceux qui n’ont pas vu toutes les saisons de Game Of Thrones, ne vous inquiétez pas car Beyond the Wall se déroule quelques décennies avant la chronologie de l’émission télévisée.

Game of Thrones Beyond the Wall devrait être lancé prochainement. Bien que le prix du jeu ne soit pas encore confirmé. Alors que certaines versions bêta ont été distribuées en Nouvelle-Zélande et en Australie, la préinscription est en ligne pour le Play Store et l’App Store.