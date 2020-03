Le jeu d’aventure et d’espionnage Spyder est désormais disponible sur Apple Arcade

Apple ajoute régulièrement de nouveaux jeux à Apple Arcade, et cette semaine est Spyder, un jeu d’espionnage d’aventure de Sumo Digital qui charge les joueurs de jouer le rôle d’un robot araignée.

L’histoire du jeu comprend la British Spy Agency EP-8, qui crée l’Agent 8, un robot-araignée miniature super sophistiqué équipé de toutes sortes de gadgets et de gadgets pour couper les panneaux, les bornes de surcharge, les interrupteurs à bascule, les vannes d’ouverture, etc., le tout avec le objectif de saboter les plans des méchants.

Il y a un objectif dans le jeu: sauver le monde. Le jeu se déroule dans un univers rétro et comprend les fonctionnalités suivantes:

Voyez le monde sous un nouvel angle.

Utilisez des gadgets de robot incroyables.

Explorez des environnements uniques et ouverts.

Découvrez des informations secrètes.

Résolvez des énigmes plus grandes que nature.

Les abonnés leApple Arcade‌ peuvent télécharger Spyder depuis l’App Store à partir d’aujourd’hui. LeApple Arcade‌ est au prix de 4,99 $ par mois et permet aux utilisateurs d’accéder à plus de 100 jeux sans frais supplémentaires ni achats intégrés. La plupart des jeux «Apple Arcade» sont disponibles sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

