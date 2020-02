Le jeu de football rétro Charrua Soccer a maintenant atterri sur Apple Arcade

Le dernier jeu à frapper Apple Arcade vient de BATOVI Games et est une version repensée des jeux de football classiques que beaucoup d’entre nous ont grandis en jouant quand nous étions enfants. Il est disponible via Apple Arcade et fonctionne sur iPhone, iPad et Apple TV.

Si vous êtes un fan de International Superstar Soccer depuis le début de la journée, ce jeu vous semblera instantanément familier. Et c’est une très bonne chose car j’ai passé de très nombreuses heures à jouer à ce jeu pendant ma jeunesse. J’ai hâte de faire un tour sur grand écran via Apple TV!

CHARRUA SOCCER de BATOVI Games est un jeu de football de style rétro décontracté avec un look 3D stylisé. C’est une arcade dynamique avec un gameplay rapide, avec juste la partie amusante du football! Le jeu a des graphismes 3D stylisés inspirés du style rétro des jeux des années 90, évoquant la nostalgie!

Semble assez étonnant, non?