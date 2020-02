Le jeu est terminé pour HQ Trivia, l’application de quiz en direct s’arrête

HQ Trivia a streamé son dernier match. HQ, l’entreprise derrière le jeu de quiz mobile en streaming autrefois populaire, a fermé ses portes vendredi. L’entreprise comptait environ 25 employés au moment de sa fermeture, selon CNN Business.

Dans un e-mail envoyé aux employés, le PDG du siège, Rus Yusupov, a déclaré que l’entreprise pensait avoir un acheteur pour l’entreprise. Cependant, l’acheteur anonyme a retiré son offre de manière inattendue, et les investisseurs actuels de HQ n’étaient plus disposés à financer la société.

Ce fut une courte période pour HQ Trivia, qui a été lancé en août 2017 pour iOS et étendu à Android en février 2018. C’est l’année où HQ Trivia a décollé et est devenu un grand succès du jeu mobile. La société a diffusé des jeux-questionnaires en direct avec un hôte jusqu’à deux fois par jour. Il a remis des prix en espèces à la fin de ses matchs aux joueurs en ligne qui ont réussi à répondre correctement à toutes les questions. L’hôte principal de HQ Trivia était Scott Rogowsky, un maître de jeu plein d’esprit qui est devenu une star à part entière.

HQ Trivia comptait plus de 2 millions de joueurs simultanés à un moment donné en 2018. Les prix en espèces pour les gagnants ont atteint 400,00 $ pour un seul match. Le service a également généré des millions de revenus grâce aux accords publicitaires dans le jeu avec des sociétés comme Nike, Warner Bros et plus encore. Des invités célèbres comme Robert De Niro et Dwayne «The Rock» Johnson ont parfois rejoint Rogowsky dans des matchs en direct. L’application a également engendré de nombreux imitateurs. Cependant, la popularité de l’application et du service ne durerait pas. HQ Trivia a commencé à perdre beaucoup de ses joueurs en direct plus tard en 2018. Pour aggraver les choses, en décembre 2018, l’un des co-fondateurs de la société, Colin Kroll, est décédé.

HQ tenterait de regagner une partie de sa popularité en lançant de nouvelles applications et de nouveaux jeux, notamment HQ Words et HQ Sports. Il bricolerait également avec son format général de quiz et de remise de prix. Cependant, Scott Rogowsky a décidé de quitter l’entreprise en avril 2019 et le siège social a licencié une partie de son personnel plus tard cette année-là.

Avez-vous joué à HQ Trivia et êtes-vous désolé que le jeu et l’application aient été fermés?