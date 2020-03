Le jeu mobile Gwent arrive enfin sur Android

PlayGwent.com

Mise à jour: 24 mars 2020 (16 h 50 HE): C’est enfin là. Près d’un an après avoir entendu pour la première fois le mini-jeu de The Witcher 3 sur Android, il a finalement atterri sur le Play Store. Gwent est gratuit, et vous pouvez le télécharger dès maintenant sur le lien ci-dessous.

Original: 27 mars 2019 (9 h 25 HE): Le Witcher 3 est l’un des jeux les plus acclamés par la critique de la dernière décennie, et le mini-jeu Gwent du titre a même donné naissance à un spin-off. Maintenant, l’éditeur CD Projekt Red a annoncé que Gwent arrive sur les smartphones.

Le studio a confirmé que le jeu de cartes arriverait sur iOS plus tard cette année, mais a déclaré que les détails d’une version Android seraient révélés “à une date ultérieure”.

C’est une tournure assez décevante des événements pour les utilisateurs d’Android, car il semble qu’un autre jeu se posera sur les appareils Apple bien avant Android. C’est certainement compréhensible du point de vue d’un développeur, car il existe littéralement des milliers de téléphones Android différents par rapport aux dizaines d’iPhones et d’iPad. Cela n’aide pas la cause d’Android lorsque les données d’App Annie montrent que les propriétaires d’Apple sont plus susceptibles de dépenser de l’argent pour des applications que les propriétaires d’Android.

15 meilleurs jeux Android disponibles dès maintenant!

Les jeux sur mobile se sont améliorés à un rythme beaucoup plus élevé que toutes les technologies précédentes. Les jeux Android semblent atteindre de nouveaux sommets chaque année. Avec la sortie d’Android Nougat et Vulkan…

Un porte-parole de CD Projekt Red n’a pas partagé la raison du retard d’Android, mais a confirmé que le titre serait gratuit. On ne sait pas grand-chose de Gwent sur les smartphones, à l’exception du fait qu’il utilisera GoG Galaxy pour alimenter les sessions multijoueurs.

Vous cherchez plus de jeux de cartes? Vous pouvez consulter notre liste des meilleurs jeux de cartes sur Android sur le lien.

SUIVANT: Twitter n’ajoutera probablement pas de bouton de modification avant qu’il ne commence à saigner les utilisateurs