Le Kindle Paperwhite étanche est en vente une dernière fois avant la fin de l'année – .

Si vous êtes un acheteur intelligent qui suit les offres ., vous savez qu'il y aura toujours de nouvelles offres formidables qui apparaîtront constamment d'ici la fin de l'année. Parmi eux, de nouvelles offres sur deux des appareils les plus populaires d'Amazon. La société vient de reprendre ses offres Kindle qui ont pris fin il y a quelques semaines. Prenez un nouveau Kindle Paperwhite imperméable à 130 $ pour 99,99 $ ou le tout nouveau Kindle à 90 $ pour 69,99 $, et vous avez un cadeau fantastique pour vous-même maintenant que vous avez enfin terminé tous vos achats des Fêtes. En plus de cela, vous obtenez un crédit ebook de 5 $ gratuitement lorsque vous activez l'un des modèles Kindle!

Kindle Paperwhite

Maintenant disponible en noir ou bleu crépuscule

Le Kindle Paperwhite le plus fin et le plus léger à ce jour – avec un design à face affleurante et un écran sans éblouissement de 300 ppp qui se lit comme du vrai papier même en plein soleil.

Maintenant étanche, vous êtes donc libre de lire et de vous détendre à la plage, au bord de la piscine ou dans le bain.

Profitez de deux fois le stockage avec 8 Go. Ou choisissez 32 Go pour contenir plus de magazines, de bandes dessinées et de livres audio.

Maintenant avec Audible. Associez-le avec des écouteurs ou des haut-parleurs Bluetooth pour écouter votre histoire.

Une seule charge de batterie dure des semaines, pas des heures.

La lumière réglable intégrée vous permet de lire à l'intérieur et à l'extérieur, de jour comme de nuit.

Obtenez un accès instantané aux nouvelles versions et aux meilleures ventes, ainsi qu'à plus d'un million de titres à 2,99 $ ou moins.

Un tout nouveau Kindle

L'éclairage avant réglable vous permet de lire confortablement pendant des heures, à l'intérieur comme à l'extérieur, de jour comme de nuit.

Conçu spécialement pour la lecture, avec un écran sans éblouissement de 167 ppp qui se lit comme du vrai papier, même en plein soleil.

Lisez sans distraction. Mettez en surbrillance des passages, recherchez des définitions, traduisez des mots et ajustez la taille du texte sans jamais quitter la page.

Faites votre choix parmi des millions de livres, journaux et livres audio. Kindle contient des milliers de titres pour que vous puissiez emporter votre bibliothèque avec vous.

Avec Prime Reading, les membres Prime lisent gratuitement avec un accès illimité à plus d'un millier de titres.

Une seule charge de batterie dure des semaines, pas des heures.

Profitez de plus de livres avec Audible. Associez-le à des écouteurs ou des haut-parleurs Bluetooth pour basculer de manière transparente entre la lecture et l'écoute.

