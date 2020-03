Le Kirin 820 pourrait avoir le même GPU que le Galaxy S20

Mise à jour, 20 mars 2020 (02h12 HE): Nous avons d’abord entendu parler du Kirin 820 et de ses capacités apparentes lors d’une fuite plus tôt cette semaine, en brossant un tableau de silicium conçu pour les joueurs à petit budget. Mais quand peut-on espérer le voir?

Le vice-président d’honneur Xiong Junmin a révélé sur Weibo que le chipset ferait ses débuts dans le prochain Honor 30S (h / t: ITHome). Le lancement du téléphone est prévu pour le 30 mars, ce qui signifie que nous n’aurons pas trop de temps à attendre.

Le responsable de Honor confirme également que le téléphone et le chipset contiennent les capacités 5G, ce qui signifie qu’il s’agit du premier processeur 5G de milieu de gamme de Huawei. Attendez-vous donc à ce que Huawei et Honor s’appuient fortement sur ce silicium en 2020 alors que les téléphones 5G baissent de prix.

ITHome ajoute que le Honor 30 devrait contenir une caméra arrière quadruple, un scanner d’empreintes digitales latéral et une charge filaire de 40 W.

Article original, 18 mars 2020 (9 h 48 HE): Le HiSilicon Kirin 810 était sans doute le meilleur chipset de milieu de gamme que Huawei ait jamais produit, offrant des cœurs de processeur Cortex-A76 puissants et du silicium AI costaud sur papier. Nous attendons un successeur à tout moment, et une nouvelle fuite indique une mise à niveau majeure.

La station de discussion numérique Weibo tipster fréquente rapporte que le Kirin 820 est en cours d’élaboration, ajoutant qu’il offrira toujours ces cœurs Cortex-A76 et une conception de 7 nm. Il n’y a pas de mot sur la disposition du processeur, mais j’espère que nous voyons un arrangement à trois clusters ou même 4 + 4 pour de meilleures performances multicœurs.

Cependant, la source indique que le nouveau chipset offrira également un GPU Mali-G77, qui est un morceau de silicium de niveau phare. Le GPU G77 est actuellement utilisé dans le processeur Samsung Exynos 990 (vu dans certaines variantes du Galaxy S20), ainsi que dans le chipset haut de gamme MediaTek Dimensity 1000.

Si cela était vrai, cela signifierait que le Kirin 820 arbore un GPU plus récent que le chipset phare de Huawei, le Kirin 990. Le Kirin 990 propose des graphiques Mali-G76 MP16, qui sont une génération plus ancienne que le Mali-G77.

Cela ne signifie pas nécessairement que le prochain chipset Kirin offrira des performances graphiques similaires ou meilleures que les processeurs phares. Il est tout à fait possible que Huawei opte pour moins de cœurs graphiques, avec le Mali-G77 disponible en seulement sept cœurs. Pendant ce temps, le GPU Mali-G77 de l’Exynos 990 propose 11 cœurs et le Dimensity 1000, neuf cœurs. Néanmoins, nous pouvons certainement nous attendre à un bond en avant de la puissance du GPU par rapport au Mali-G52 de milieu de gamme du Kirin 810.

Digital Chat Station rapporte également que le Kirin 820 offrira un meilleur processeur de signal d’image et NPU, bien que plus de détails n’aient pas été fournis. Espérons que le nouveau FAI apporte des fonctionnalités Kirin 990 comme la réduction avancée du bruit et le traitement vidéo en temps réel.

Le Kirin 810 a été le premier chipset à arborer du silicium AI basé sur l’architecture Da Vinci de Huawei, plus tard vu dans le Kirin 990. En fait, un benchmark AI tiers a placé le chipset de milieu de gamme devant le Snapdragon 855 et 855 De plus, bien que les benchmarks de l’IA ne soient pas nécessairement indicatifs des performances réelles. Néanmoins, cela suggère que le Kirin 820 offrira des capacités d’apprentissage machine encore meilleures sur l’appareil.

Même si nous ne voyons pas d’augmentation majeure de l’IA, la mise à niveau du GPU suggère que les nouveaux téléphones de milieu de gamme de Huawei pourraient être idéaux pour les jeux à petit budget. Maintenant, sur la construction de ses services mobiles et AppGallery.