Le kit d’alarme de Ring coûte jusqu’à 100 $ sur Amazon, et obtenez un point d’écho gratuit – .

Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous n’avez vraiment pas à payer 40 $ ou 50 $ par mois pour un système d’alarme traditionnel pour protéger votre famille. Les capteurs et la sirène retentissante font peur aux cambrioleurs, pas à la police qui finit par se présenter 10 minutes plus tard. Si vous souhaitez réduire vos dépenses mensuelles et abandonner les frais de surveillance de la société d’alarme, Amazon propose une grande vente en ce moment sur les systèmes Ring Alarm. Rendez-vous sur le site et vous pouvez économiser 70 $ sur le kit Ring Alarm 8 pièces ou 100 $ sur le kit Ring Alarm 14 pièces, et vous obtenez également un point Echo gratuit avec les deux packs. De plus, si vous décidez à tout moment que vous manquez le service de surveillance, Ring en propose un pour seulement 10 $ par mois au lieu de 50 $!

Kit 8 pièces Ring Alarm + Echo Dot

Cet ensemble comprend le kit Ring Alarm 8 pièces et Echo Dot (3e génération) – la sécurité de toute la maison à portée de main. Recevez des alertes activées par le mouvement sur votre téléphone intelligent.

Fonctionne avec Alexa pour armer, désarmer et vérifier l’état de votre système de sécurité Ring Alarm avec votre voix.

La surveillance professionnelle 24/7 en option est à seulement 10 $ / mois. Aucun contrat à long terme ni frais d’annulation

Gérez Ring Alarm et d’autres produits Ring, y compris Ring Doorbell, avec l’application Ring.

Personnalisez l’alarme de sonnerie selon vos besoins. Ajoutez des composants à tout moment pour la protection de toute la maison.

Configurez facilement Ring Alarm en quelques minutes, sans outils ni installation professionnelle.

Ring Alarm Kit 14 pièces + point d’écho

Ce pack comprend le kit Ring Alarm de 14 pièces et Echo Dot (3e génération) – la sécurité de toute la maison à portée de main. Recevez des alertes activées par le mouvement sur votre téléphone intelligent.

Fonctionne avec Alexa pour armer, désarmer et vérifier l’état de votre système de sécurité Ring Alarm avec votre voix.

La surveillance professionnelle 24/7 en option est à seulement 10 $ / mois. Aucun contrat à long terme ni frais d’annulation

Gérez Ring Alarm et d’autres produits Ring, y compris Ring Doorbell, avec l’application Ring.

Personnalisez Ring Alarm selon vos besoins. Ajoutez des composants à tout moment pour la protection de toute la maison.

Configurez facilement Ring Alarm en quelques minutes, sans outils ni installation professionnelle.

