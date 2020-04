Le lancement américain de la série Samsung Galaxy A est une affaire énorme

Poste d’opinion par

C. Scott Brown

La semaine dernière, Samsung a annoncé que les nouveaux téléphones de la série Samsung Galaxy A feraient leur chemin vers les États-Unis. Les six téléphones qui arrivent aux États-Unis – y compris deux appareils compatibles 5G – coûtent un peu plus de 100 $ jusqu’à 600 $ tout en haut, et la plupart d’entre eux offrent toutes les fonctionnalités de base dont l’utilisateur moyen a besoin et veut.

Contrairement à la ligne téléphonique vedette de Samsung – la série Galaxy S20 de cette année – le lancement de la série Galaxy A a été très silencieux, avec juste un simple communiqué de presse. Vous ne verrez probablement pas autant d’argent marketing de Samsung pour promouvoir la série Galaxy A que vous le feriez pour la série Galaxy S ou Galaxy Note.

C’est dommage car l’atterrissage de la série Samsung Galaxy A aux États-Unis est beaucoup plus excitant que tout ce qui concerne la série Galaxy S20. La gamme Galaxy S de Samsung est assez prévisible à ce stade, chaque nouvelle itération apportant plus de puissance, plus d’appareils photo, plus de matériaux de qualité supérieure et des étiquettes de prix plus grandes. La série 2020 Galaxy A, d’autre part, est le genre de gamme de produits de Samsung que les États-Unis n’ont pas vu de la marque depuis longtemps.

Meilleurs coques Samsung Galaxy S20 Ultra

https://www.youtube.com/watch?v=jgy1HDi-uhE Samsung a de nouveau dévoilé une gamme impressionnante de produits phares avec la série Galaxy S20! Une nouvelle variante cette fois est l’édition Ultra du téléphone, qui est certainement fidèle à son surnom. Si vous êtes …

Dans la série Samsung Galaxy A, au lieu de prix à quatre chiffres, nous voyons des prix incroyablement bas sans lésiner sur les nécessités qui composent une bonne expérience de smartphone. Nous voyons des conceptions intéressantes et une concentration renouvelée sur uniquement les choses dont les gens ont besoin dans un smartphone sans le remplissage premium qui rend les lignes Galaxy S et Galaxy Note si chères.

Ceux d’entre vous qui lisez ceci et qui ne vivent pas aux États-Unis savent probablement déjà de quoi je parle. La gamme Galaxy A se porte incroyablement bien dans le monde, avec trois appareils Galaxy A sur la liste des dix smartphones les plus vendus au monde en 2019. Aux États-Unis, cependant, Samsung a à peine reconnu le milieu de gamme et les marchés budgétaires, c’est pourquoi la gamme Samsung Galaxy A qui vient ici est beaucoup plus importante que les citoyens américains pourraient penser.

Samsung Galaxy A: tout ce dont vous avez besoin, rien de ce que vous n’avez pas

Samsung

Aux États-Unis, il y a apparemment deux options pour les acheteurs de smartphones: les iPhones et les produits phares Samsung haut de gamme. Bien sûr, il existe d’autres marques et gammes de produits disponibles, mais les consommateurs américains en général ont toujours opté pour l’une de ces deux catégories. Dans ce cas, Samsung n’a pas eu besoin d’essayer presque autant pour attirer les acheteurs aux États-Unis que dans des pays comme l’Inde, où il y a tellement plus d’options.

En relation: Les cinq premiers téléphones en Amérique du Nord en 2019 étaient tous des iPhones

Eh bien, la gamme Samsung Galaxy S ne fait pas si chaud en ce moment. On pourrait faire valoir que c’est à cause des prix élevés ou simplement parce que les gens ne voient pas la nécessité de mettre à niveau leurs téléphones, mais les rumeurs sont que la gamme Galaxy S20 ne se vend pas bien du tout, même avant le début de la pandémie de COVID-19.

Lorsque vous combinez les faibles ventes de la gamme Galaxy S ici aux États-Unis avec le succès retentissant de la gamme Samsung Galaxy A dans le reste du monde, il est facile de voir ce qui doit être fait. Maintenant, avec la gamme Galaxy A en route, nous allons enfin voir ce que Samsung peut faire avec le marché moyen de gamme des États-Unis.

Si vous n’êtes pas encore familier avec la récente génération de smartphones Galaxy A, consultez le tableau des spécifications / tarifs ci-dessous pour voir ce qui se passe aux États-Unis:

Galaxy A01Galaxy A11Galaxy A21Galaxy A51Galaxy A51 5GGalaxy A71 5GDisplay5,7 pouces TFT

1 560 x 720

Infinity-V6.4 pouces TFT

1 560 x 720

OLED Infinity-O6,5 pouces

HD +

OLED Infinity-O6,5 pouces

2.400 x 1.080

OLED Infinity-O6,5 pouces

2.400 x 1.080

OLED Infinity-O6,7 pouces

2.400 x 1.080

Infinity-OROM16GB32GB32GB128GB128GB128GBRAM2GB2GB3GB4GB6GB6GBBattery3,000mAh

7.75W4,000mAh

15W4,000mAh

15W4,000mAh

15W4,500mAh

15W4,500mAh

25WCaméras arrière13MP

2MP13MP

5MP

2MP16MP

8MP

2MP

2MP48MP

12MP

5MP

5MP48MP

12MP

5MP

5MP64MP

12MP

5MP

5MPFront Camera5MP8MP13MP32MP32MP32MPFingerprintNoneRearRearIn-DisplayIn-DisplayIn-DisplayConnection4G4G4G4G5G5GPrix 109,99 $ 179,99 $ 249,99 $ 399,99 $ 499,99 $ 599,99 $ Disponible le 9 avrilSummerSummerApril 9SummerSummer

Ce que je vois sur cette table, ce sont des smartphones qui offrent tout ce dont quelqu’un a besoin et rien de superflu. Aucun système radar sophistiqué, aucun deuxième affichage, aucune pièce pliable. Juste le truc de base pour smartphone dont vous avez besoin en 2020, qui comprend d’énormes batteries, de superbes caméras, beaucoup de stockage et une quantité décente de RAM.

Alors que la série Galaxy A existe techniquement depuis 2014, les milieux de gamme se sont sentis comme une réflexion après coup et sont loin derrière leurs homologues phares. Tout cela a changé tout au long de 2019 avec le déploiement de la gamme Galaxy AXX à deux chiffres. Avec toutes les bases couvertes du très bas de gamme jusqu’aux produits phares abordables comme le Galaxy A90 5G, il semblait clair que Samsung prenait enfin au sérieux le marché des sous-produits phares.

Encore une fois, les gens qui vivent en Europe, en Inde et dans d’autres endroits qui ne sont pas en Amérique du Nord bâillent probablement – ces téléphones existent depuis 12 mois maintenant, ce sont de vieilles nouvelles. Ici aux États-Unis cependant, l’idée d’acheter un smartphone Samsung qui n’est ni un produit phare super cher ni un téléphone économique bas de gamme a été un rêve de pipe depuis des années. Avec la série Samsung Galaxy A en route vers les États-Unis, cela va changer.

Samsung se rend compte que tout le monde aux États-Unis n’est pas fait d’argent

Avant le lancement de la série Samsung Galaxy S20, j’ai écrit un article posant une question simple: le plan de Samsung pour demander aux consommateurs de dépenser encore plus sur les smartphones est-il vraiment la meilleure stratégie? Évidemment, personne n’aurait pu prédire que la pandémie de COVID-19 était imminente, mais il y a beaucoup de gens ici aux États-Unis en ce moment qui ne peuvent pas (ou simplement ne paieront pas) 1400 $ pour un smartphone.

Samsung, malheureusement, a tendance à se tourner vers Apple pour sa stratégie américaine. Apple a également augmenté régulièrement les prix de ses téléphones au fil des ans et se porte toujours exceptionnellement bien sur le marché américain. Naturellement, Samsung pensait probablement que faire correspondre Apple au prix était la meilleure solution.

Apple se porte toujours bien ici aux États-Unis, mais pas aussi bien qu’autrefois. Même la semaine dernière, il a enfin réussi à lancer un nouvel iPhone SE axé sur le budget pour aider les personnes qui ne peuvent pas se permettre un iPhone 11 Pro Max à obtenir un smartphone Apple.

iPhone SE: le bon téléphone au bon moment, et c’est une mauvaise nouvelle pour Android

Apple Aujourd’hui, Apple a lancé l’itération 2020 de l’iPhone SE. Le nouvel iPhone soucieux de son budget ressemble beaucoup aux iPhones d’il y a quelques années avec un capteur d’empreintes digitales basé sur Touch ID à l’avant…

Heureusement pour Samsung, il n’a pas besoin de faire grand-chose pour réussir sur le marché de milieu de gamme. Il a déjà créé tous les appareils de la série Samsung Galaxy A et prouvé qu’ils sont les leaders du marché dans le monde. La seule chose qu’il n’a pas fait, c’est de les amener ici.

Il est probable que Samsung ne voulait pas inonder le marché ou confondre les acheteurs américains avec trop de lignes de smartphones. Cela a peut-être fonctionné dans le passé, mais plus maintenant. Maintenant, Samsung se rend enfin compte que tout le monde aux États-Unis n’est pas fait d’argent et il y a beaucoup de gens ici qui aimeraient acheter un téléphone Samsung de qualité pour moins de 600 $.

Ne doutez jamais du nom de la marque Samsung

Certaines personnes lisant ceci pourraient affirmer que les gens achètent déjà d’autres appareils de milieu de gamme aux États-Unis. Le Google Pixel 3a, le Motorola Moto G7 et de nombreux téléphones Nokia différents sont tous de bons vendeurs. Si ces appareils ont déjà le marché de milieu de gamme américain, pourquoi la série Samsung Galaxy A réussira-t-elle?

La réponse simple est que Samsung est Samsung.

Le consommateur américain moyen de smartphones connaît Samsung et Apple en ce qui concerne les smartphones. S’ils se rendent dans la boutique de leur opérateur et demandent un téléphone de moins de 600 $, ils graviteront naturellement vers celui fabriqué par Apple ou Samsung.

En relation: Ce sont les meilleurs téléphones Samsung que vous pouvez obtenir

Pour le moment, cependant, il n’y a pas grand-chose de disponible pour Samsung. Chez T-Mobile, par exemple, il y a les téléphones habituels Galaxy S et Galaxy Note, puis uniquement les Galaxy A20 et Galaxy A10e. Ces deux derniers sont des téléphones inférieurs à 250 $ qui ont été lancés il y a près d’un an, il est donc peu probable que l’employé de T-Mobile les recommande et le consommateur averti va évidemment obtenir autre chose.

À la fin de cet été, cependant, il y aura beaucoup plus de choix sur le plateau. Il y aura également des employés de l’opérateur qui sauront que le Samsung Galaxy A51 à 400 $ répondra à presque tous les besoins des utilisateurs tout en coûtant moins de la moitié du Galaxy S20, même le plus bas. Samsung aura enfin des entrées de bonne foi sur le marché américain de milieu de gamme, et le ciel est la limite de tout ce qu’il pourrait faire de cette opportunité.

Chargement du sondage