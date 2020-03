Le lancement de OnePlus 8 pourrait avoir lieu le 15 avril

Auparavant, nous avions entendu que la date de lancement du OnePlus 8 viendrait à la mi-avril. Maintenant, via Roland Quandt chez WinFuture, nous avons une date plus précise: le 15 avril 2020. Il n’y a pas plus de mi-avril que ça, n’est-ce pas?

Gardez à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’une date de lancement confirmée de OnePlus 8. Jusqu’à présent, la société elle-même a été très silencieuse quant au moment où nous devrions nous attendre aux dernières entrées de sa série de smartphones.

Selon les sources qui se sont entretenues avec WinFuture, cette date de lancement annoncée le 15 avril est en fait plus tard que la société ne l’espérait. La rumeur est qu’à l’origine, OnePlus aurait peut-être voulu que la date de lancement de OnePlus 8 soit dans le courant de ce mois. Cependant, des problèmes avec le coronavirus auraient bouché ces plans.

La source anonyme de ces informations n’a pas divulgué la date précise que OnePlus aurait pu avoir à l’origine.

En parlant du coronavirus, la pandémie a peut-être également ruiné les plans de OnePlus pour l’un des trois téléphones que nous prévoyons d’atterrir dans la série 8: le OnePlus 8 Lite. WinFuture atteste que OnePlus ne peut lancer les OnePlus 8 et 8 Pro que lors de l’événement du 15 avril. Le OnePlus 8 Lite devra peut-être être lancé plus tard.

Si les rumeurs sont vraies, le OnePlus 8 Lite serait le premier smartphone non Qualcomm de la marque. Il est possible que le manque d’approvisionnement adéquat du jeu de puces Mediatek attendu puisse être un facteur majeur du retard potentiel, car cette entreprise chinoise est également très affectée par le coronavirus.

Quoi qu’il en soit, il y a fort à parier que nous verrons une date de lancement OnePlus 8 en ligne uniquement le 15 avril. Il ne pourrait y avoir que deux appareils lancés au lieu de trois.