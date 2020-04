Le lancement de Samsung Galaxy Note 20 et Fold 2 serait en bonne voie pour août

Le prochain ensemble de produits phares de Samsung – le Galaxy Note 20 et le Fold 2 – devrait être lancé lors d’un événement en août, comme l’a rapporté le Korea Herald.

À un moment où les entreprises technologiques suspendent les événements en raison de l’épidémie de coronavirus, Samsung pourrait lancer les nouveaux téléphones via un éventuel événement de lancement en ligne.

“Les préparatifs sont en cours pour le lancement prochain du Galaxy Note, et il n’y a pas de retard”, a déclaré un initié de l’industrie au Korea Herald. “Mais en ce qui concerne un événement physique, les choses doivent encore être discutées, nous envisageons des mesures comme un événement en ligne”, a ajouté la personne.

La publication indique que contrairement à son rival Apple – dont les employés travaillent à domicile – les employés mobiles de Samsung travaillent tous à l’extérieur de leur bureau et les choses se déroulent dans les délais.

Pendant ce temps, un rapport distinct de SamMobile affirme que le rumeur selon lequel le Galaxy Fold 2 aurait un prix d’entrée inférieur à celui du Galaxy Fold à 1 980 $.

Pour y parvenir, Samsung aurait réduit de moitié le stockage interne sur le modèle de base du téléphone de 512 Go à 256 Go. Il semble que Samsung a appris une leçon sur la tarification des pliables après que son Galaxy S Flip de 1400 $ a reçu une réponse positive des clients.

Galaxy Fold 2, Galaxy Note 20 rumeurs techniques

En termes de spécifications, le Galaxy Fold 2 aurait la même configuration de caméra principale que le Galaxy S20 Plus. Il devrait également venir avec le chipset Snapdragon 865 et une nouvelle forme de S-Pen. Pendant ce temps, il y a des informations contradictoires sur le fait qu’il arrivera avec une caméra sous-écran ou non.

En ce qui concerne le Galaxy Note 20, nous avons vu une fuite de conception précoce pour le téléphone en mars. Nous n’avons vu aucune autre fuite crédible sur le téléphone et Samsung n’a même pas confirmé son existence. Cependant, si la série Galaxy Note 10 est quelque chose, nous ne nous attendons pas à des différences radicales dans les téléphones Note 20 par rapport à la série S20 existante.

Nous vous informerons des plans de Samsung au fur et à mesure que nous recevrons des informations plus concrètes. D’ici là, si vous envisagez d’acheter un téléphone Samsung haut de gamme, vous pouvez consulter nos critiques des produits phares Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra.