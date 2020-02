Le larmoyant de Google sur un mari et sa défunte épouse était de loin mon préféré – .

“Rappelez-vous, je suis l’homme le plus chanceux du monde.”

Tard dimanche soir, l’annonce Super Bowl de Google (intitulée, simplement, Loretta) que vous pouvez consulter ci-dessus avait été vue plus de 10,4 millions de fois sur YouTube, et je dois dire que je ne suis pas du tout surpris. C’était une publicité télévisée incroyablement émouvante – pas exactement une phrase que vous entendez tous les jours – qui n’intervient qu’en une minute et demie tout en réussissant à faire un bouleversement émotionnel. La vanité de cette annonce est qu’un mari âgé a perdu sa femme et s’appuie sur Google Assistant pour l’aider à se souvenir de toutes les petites choses qu’il aimait chez elle. Comme son film préféré. Son rire. Ils ont pris des vacances et comment elle détestait sa moustache. Le mari qui veut garder des choses comme ça dans sa vieillesse, maintenant qu’elle est partie, me rappelle l’une des nombreuses grandes répliques du film de Cameron Crowe, Vanilla Sky, criminellement sous-estimé de 2001 – «Les petites choses. Il n’y a rien de plus grand. “

Mais je m’égare. La voix du narrateur de l’annonce appartient en fait au grand-père de 85 ans d’un employé de Google, selon le géant de la recherche. “L’annonce reflète notre objectif de créer des produits qui aident les gens dans leur vie quotidienne, à la fois grande et petite”, a écrit Lorraine CMO, directrice marketing de Google, dans un blog de l’entreprise. “Parfois, il s’agit de trouver un emplacement, parfois il joue un film préféré, et parfois il utilise l’Assistant Google pour se souvenir de détails significatifs.

«… La voix que vous entendez tout au long de« Loretta »est le grand-père d’un googleur, dont nous nous sommes inspirés pour créer l’annonce. À 85 ans, devant un public de millions de personnes, il fera ses débuts au cinéma. Nous ne pourrions pas être plus heureux pour lui. “

Dans la publicité, nous voyons et entendons les résultats d’une poignée de rappels que le narrateur demande à Google d’économiser pour lui. Comme, “Hé Google, montre-moi des photos de moi et de Loretta” – et ensuite, “Souviens-toi que Loretta détestait ma moustache.” et des photos blanches et autres souvenirs, jusqu’à ce que nous atteignions le gain émotionnel à la fin de l’annonce: lorsque le mari demande à Google de l’aider à se rappeler qu’il est l’homme le plus chanceux du monde.

Découvrez quelques-unes des réactions à l’annonce ci-dessous.

Quoi qu’il en soit, tout le monde dans le bar est devenu silencieux et certaines personnes ont pleuré pendant cette publicité Google

– Dave Jorgenson 🥛 (@davejorgenson) 3 février 2020

2020. L’année où j’ai pleuré dans une publicité google.

– Kumail Nanjiani (@kumailn) 3 février 2020

Pourquoi m’as-tu joué comme ça @Google Je pleure maintenant à cause de cette publicité MERCI

– Kat Dennings (@OfficialKat) 3 février 2020

L’annonce de Google a été inspirée par un vrai grand-père.

Je viens de perdre ma personne préférée, ma grand-mère il y a un mois et chaque jour, je continue de me souvenir de choses à son sujet. Elle aurait adoré cette publicité.

Frissons. Absolument génial. # SuperBowl pic.twitter.com/gxkStSYvxS

– Mitch Leonard (@imMitchLeonard) 3 février 2020

Nous ne serions pas négligents si nous n’ajoutions pas, cependant, que ceci étant une annonce Google, certaines personnes, bien sûr, ne pourraient pas s’empêcher de trouver un sous-texte dystopique sous le reflet émotionnel:

Cette annonce Google était géniale, sauf qu’ils ont omis la partie où ils vous disent qu’ils utiliseront les choses préférées de grand-mère pour cibler les annonces sur grand-père et le reste de la famille.

– Ryan Mac 🙃 (@ RMac18) 3 février 2020

