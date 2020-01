Le leaker PS5 pourrait également avoir révélé le prix de la Xbox Series X – .

Il y a quelques jours, un leaker anonyme a pris 4chan pour révéler un tas de détails intéressants sur la PS5. La personne a déclaré que la console serait dévoilée le 5 février à New York et serait mise en vente immédiatement après la conférence de presse, plusieurs mois avant la sortie d’octobre 2020.

Le leaker a également révélé le prix de la PS5, confirmant apparemment les fuites précédentes. Dans le processus, il a également indiqué les prix des deux consoles Xbox Series X que Microsoft lancera cette saison des fêtes.

Le responsable a déclaré que la PS5 serait disponible en une seule version – en d’autres termes, il n’y aura pas de PS5 Pro (au lancement, de toute façon). La console coûtera «499 $ USD / 449 £ UK / 449 € EU / 54 999 JPY», selon la personne.

La Xbox Series X, quant à elle, sera à la fois plus chère et moins chère que la PS5:

Les spécifications seront presque à égalité avec la Xbox Series X (qui coûtera 100 $ de plus) et plus puissantes que Xbox Lockhart (une console qui coûte 100 $ de moins avec 4TFlops de puissance de calcul par rapport aux 10TFlops de la PS5)

Si cette fuite est exacte, la Xbox Series X – la suite de la Xbox One X – coûtera 599 $, tandis que le successeur de la Xbox One S coûtera 399 $ – oui, le schéma de dénomination de Microsoft est incroyablement ennuyeux.

Comme je l’ai déjà dit, ce n’est qu’une rumeur pour le moment, et nous n’avons aucune confirmation. Cependant, ce prix de 499 $ pour la PS5 a été mentionné dans une fuite précédente. Deuxièmement, nous savons depuis un certain temps que la Xbox Series X sera disponible en deux versions distinctes et que le nom de code Lockhart a déjà été mentionné. Enfin, la puissance de calcul mentionnée ci-dessus correspond à une fuite de fin décembre qui a révélé les prétendues spécifications de la PS5 et de la Xbox Series X. Ce rapport a déclaré que la Xbox plus chère serait plus puissante que la PS5, qui, à son tour, offrira de meilleures performances que le Lockhart.

Microsoft a révélé le nom et la conception de la Xbox Series X il y a quelques semaines, sans divulguer les spécifications ni les détails de la version. La société organisera un événement de lancement approprié à une date ultérieure, mais n’a pas indiqué quand.

