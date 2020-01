Le Lenovo Yoga C940 14 WiFi continue de chuter au hasard

La série Lenovo Yoga 900 est entrée dans sa cinquième génération avec le Lenovo Yoga C940-14IIL. Mais il semble que le nouvel ordinateur portable C940 14 ait eu des problèmes de WiFi alors que les utilisateurs se tournent vers le forum pour se plaindre du WiFi.

L’ordinateur portable ultraportable 2 en 1 le plus haut de gamme de l’entreprise intègre toutes ses fonctionnalités de pointe dans un boîtier mince et léger. La configuration de base du Yoga C940 comprend un processeur Intel Core i5 avec une technologie sans fil 802.11ax (Wi-Fi 6) et une batterie de 60 watts-heure.

Bien que doté d’un adaptateur WiFi puissant, nous avons rencontré des utilisateurs qui rencontraient des problèmes tels que “le wifi continue de tomber aléatoirement. »Alors que les utilisateurs se rendent sur le forum Lenovo pour crier leur problème en disant -« Les derniers pilotes installés à partir d’Intel mais qui ont encore chuté. Moins fréquent mais toujours en baisse. Dans ce cas, je ne peux pas me reconnecter à la 5G jusqu’à ce que je réinitialise mon adaptateur. »

Lenovo, le Yoga C940 est l’un des premiers ordinateurs portables avec les nouveaux processeurs 10 nm que nous pouvons tester. Un autre ordinateur portable avec les nouveaux processeurs que nous avons déjà testés est le Dell XPS 13 7390 2-en-1. Le Yoga C940 partage le même processeur Core i7-1065G7 que les versions des Dell XPS 13 2-en-1 et HP Spectre x360 13.

Le Lenovo Yoga C940 est sans aucun doute un ordinateur portable fluide pour les utilisateurs et nous espérons que la société parviendra à une solution concernant les problèmes rencontrés par les utilisateurs dès que possible.