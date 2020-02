Le LG Prada 2006, pas l’iPhone, a été le premier téléphone à écran tactile

Il ne fait aucun doute que l’iPhone a radicalement changé l’industrie du smartphone. Dans des décennies, il y aura deux époques de technologie mobile: pré-iPhone et post-iPhone. Cependant, il est important de se rappeler que l’iPhone n’était pas le premier du genre. Au lieu de cela, cet honneur revient au peu connu LG Prada.

Le LG KE850 – commercialisé sous le nom de LG Prada dans le cadre d’un lien avec la marque de mode de créateur – n’était pas trop différent de l’iPhone ou des futurs téléphones Android. Il comportait des boutons matériels à l’avant sous un écran tactile capacitif. Il avait un tiroir d’application, Bluetooth, un appareil photo, un navigateur Web et, de toute évidence, il avait envoyé et reçu des appels téléphoniques et des SMS.

En relation: Les meilleurs téléphones Android de la décennie: 2010-2019

Il a également été lancé un mois avant l’iPhone et a même frappé les étagères des magasins avant l’iPhone, ce qui en fait officiellement le tout premier téléphone mobile avec un écran tactile capacitif. Apple, cependant, semble avoir volé tout le tonnerre de la Prada au fil des ans.

Cela fait plus de 13 ans depuis le lancement du LG Prada, et nous avons pensé y jeter un coup d’œil. Avec un peu de temps, nous avons cherché à découvrir pourquoi l’iPhone a changé l’industrie alors que le KE850 est à peine une tache sur le radar.

Vous pensez que le Prada serait plus premium

De toute évidence, nous ne pouvions pas descendre vers notre Best Buy local et prendre un smartphone de 13 ans. Pour obtenir le LG Prada, nous en avons acheté un d’occasion sur eBay. Heureusement, il est venu avec sa boîte d’origine et même tous ses accessoires d’origine, mais l’appareil lui-même était assez mauvais.

Presque tous les aspects du LG Prada sont en plastique. L’avant et l’arrière sont en plastique noir brillant tandis qu’un anneau en plastique peint en chrome s’enroule autour des bords extérieurs. Le module de caméra arrière, cependant, est partiellement en métal, ce qui rend l’appareil assez lourd.

Le LG Prada a un nom de designer attaché, mais la construction du téléphone ne suggère pas la qualité du designer.

Quiconque possédait ce téléphone auparavant l’a clairement utilisé pendant un certain temps comme conducteur quotidien, car l’appareil a été éraflé et ébréché dans de nombreux domaines différents. La peinture chromée sur les bords, en particulier, rend maintenant le téléphone bon marché car ses éraflures trahissent la construction en plastique. Même le logo Prada en haut s’est effacé à moitié.

L’iPhone fête ses 13 ans aujourd’hui et rien de tel depuis

Aujourd’hui, le premier iPhone a 13 ans. Le 9 janvier 2007, le PDG d’Apple, Steve Jobs, a présenté l’appareil pour la première fois à la MacWorld Conference & Expo. Même si vous n’êtes pas …

C’est probablement l’une des premières raisons pour lesquelles l’iPhone a fait sensation tant que le LG Prada a été perdu dans l’histoire. L’iPhone d’origine a été construit principalement en métal et en verre, donc encore aujourd’hui, il aurait probablement l’air plutôt bien.

Le LG Prada, principalement en plastique, ne se sent pas digne du nom Prada. Quand vous pensez Prada, vous pensez premium, et le LG KE850 n’est pas vraiment à la hauteur sur le plan physique.

En d’autres termes, iPhone: 1, LG Prada: 0.

Quelques décisions techniques très étranges

Nous aimons parler de spécifications ici sur Android Authority. Le LG Prada, pour son temps, avait en fait plusieurs zones sur sa fiche technique où il a frappé un home run. Malheureusement, il y a simultanément trop de domaines où il manque de spécifications, même pour 2006.

Commençons par les bonnes choses. L’un des aspects les plus surprenants que j’ai remarqué à propos du LG Prada lorsque je l’ai allumé pour la première fois est qu’il prend en charge Bluetooth. Le Bluetooth était utilisé dans les appareils commerciaux depuis 2001, donc je ne sais pas pourquoi j’ai été surpris. Il dispose de Bluetooth 2.0, qui était à l’époque le dernier et le meilleur.

Pour un téléphone de 2006, le LG Prada avait des caractéristiques et des fonctionnalités intéressantes, y compris un nouvel emplacement pour carte microSD.

Le LG KE850 dispose également d’un emplacement pour carte microSD. Bien que de nombreux téléphones portables en disposaient en 2006, la technologie était encore relativement nouvelle, car le format de la carte microSD n’avait été approuvé que l’année précédente. Le LG Prada peut gérer des cartes microSD jusqu’à 2 Go.

Enfin, l’appareil photo du LG Prada est en fait meilleur que celui qui finirait par atterrir sur l’iPhone d’origine. Non seulement il avait la même résolution (2MP à 1600 × 1200), mais il avait également un flash et une vidéo capturée, deux choses que l’iPhone n’avait pas.

Voici le tableau complet des spécifications du LG Prada. Jetez un coup d’œil, puis parlons des grosses erreurs que LG a commises ici.

Écran tactile LG Prada (KE850) de 3 pouces

Résolution 400 x 240

Format d’image 5: 3 Stockage 8 Mo de stockage

Emplacement microSD (jusqu’à 2 Go) Appareil photo

Optique Schneider-Kreuznach 2MP

Flash LED

MirrorAudioMono haut-parleur

Pas de prise casque Connectivité Réseau 2G: GSM 900/1800/1900

Bluetooth 2.0

Radio FM

USB 2.0 (connecteur propriétaire) Batterie 800 mAh Dimensions 98,8 x 54 x 12 mm Poids 85 g Couleurs Noir

L’erreur la plus évidente ici est le manque de capacités Wi-Fi sur le LG Prada. C’est à peu près inexcusable car les premiers téléphones mobiles avec Wi-Fi sont sortis dès 2004. Pour inclure un navigateur Web sur un smartphone 2006 et ne pas inclure également la connectivité Wi-Fi est tout simplement fou.

Un autre énorme problème est la quantité de stockage interne sur le Prada. Ce n’est pas une faute de frappe là-haut: la Prada n’a vraiment que 8 Mo de stockage intégré. Bien sûr, vous pouvez ajouter jusqu’à 2 Go de plus avec une carte microSD, mais même l’iPhone de niveau le plus bas est livré avec 4 Go de stockage intégré.

Meilleurs téléphones Android avec mémoire extensible (décembre 2019)

Il y a quelques années, les téléphones haut de gamme avec mémoire extensible ont commencé à devenir une race mourante. Cependant, même si tous les appareils ne l’ont pas, cette fonctionnalité ne disparaîtra certainement pas. Il en reste encore beaucoup…

Enfin, bien que la batterie soit amovible, sa capacité de 800 mAh est plutôt mauvaise. L’iPhone avait presque le double de 1400 mAh. La capacité de la batterie n’est pas tout, mais les rapports des utilisateurs des propriétaires de LG Prada affirment que la batterie n’était pas géniale.

Alors que le LG Prada n’était pas universellement décevant en ce qui concerne les spécifications, il est facile de voir qu’il laissait beaucoup à désirer. Encore une fois, nous devons le remettre à l’iPhone ici pour avoir fourni les spécifications qui comptent le plus (même si l’incapacité à enregistrer de la vidéo a été un coup terrible).

Voilà donc l’iPhone: 2, LG Prada: 0.

La caméra, cependant, est étonnamment bonne

En 2006, l’appareil photo du LG Prada aurait été haut de gamme.

Avec la marque Prada attachée au LG KE850, il n’est pas surprenant que l’appareil photo du téléphone soit de premier ordre (encore une fois, pour 2006). Le module de caméra arrière enregistre des images fixes et vidéo, comprend un flash et le logiciel vous donne un degré surprenant de contrôle sur vos photos.

Il n’y a pas de caméra selfie ici (l’iPhone n’en avait pas non plus), mais LG comprend un très petit miroir à gauche de l’objectif de la caméra. En utilisant cela, vous pouvez quelque peu voir votre visage et évaluer si vous serez ou non dans le cadre si vous essayez de prendre un selfie. C’est une solution lo-fi, mais c’est plus que l’iPhone.

Avant de parler davantage de l’appareil photo, voici quelques exemples de prises de vue. Ces images ne sont pas éditées et sont présentées dans leur format d’origine 4: 3:

La plupart des photos ci-dessus ont été prises avec une mentalité de viser et tirer, mais le logiciel de l’appareil photo du téléphone est assez robuste. Vous pouvez faire des choses simples telles que régler une minuterie d’obturation, activer ou désactiver le flash ou changer la résolution de l’image (320 x 240 à l’extrémité inférieure, 1600 x 1200 à haute).

Vous pouvez également faire des choses plus avancées, comme choisir le type d’éclairage, un peu comme la balance des blancs d’un pauvre. Vous pouvez choisir de faire la mise au point manuellement plutôt que d’utiliser la mise au point automatique et pouvez même ajouter des filtres. Il y a même une option pour changer le bruit que fait l’appareil photo lorsque vous appuyez sur le déclencheur (qui est physique, placé sur le côté droit du téléphone).

Les options d’enregistrement vidéo sont moins robustes, mais vous pouvez toujours contrôler quelques éléments importants tels que la résolution (maximum à 400 x 240), le zoom numérique et si le flash reste activé pendant l’enregistrement.

Pendant ce temps, l’iPhone d’origine n’avait rien de tout cela. Lorsque vous avez ouvert l’application appareil photo sur un iPhone, il y avait un déclencheur pour prendre des photos et… c’est tout.

Bien sûr, les utilisateurs d’iPhone pouvaient se casser joyeusement car ils n’avaient pas à se soucier d’avoir un maigre 8 Mo de stockage interne. Nous allons cependant laisser cette diapositive glisser et donner au LG Prada la victoire ici sur l’iPhone, ce qui porte le score sur iPhone: 2 et LG Prada: 1.

La cheville ouvrière? iPhone OS vs Flash UI

Le premier smartphone Android n’atterrirait qu’en 2008 sous le nom de HTC Dream (ou T-Mobile G1 dans certaines régions). En tant que tel, le LG Prada ne fonctionne pas sur Android. Au lieu de cela, il fonctionne sur un système d’exploitation propriétaire basé sur Flash que nous allons simplement appeler Prada UI.

N’oubliez pas qu’avant le KE850, il n’y avait pas de smartphone à écran tactile capacitif. Vous aviez soit des boutons, une boule de commande ou un stylet pour interfacer avec l’écran de votre smartphone. Donc, LG ne pouvait pas simplement utiliser le système d’exploitation tactile de son choix sur le Prada, car il n’était pas un OS tactile de choix.

Android fête ses 10 ans: se souvenir du premier téléphone Android, le T-Mobile G1 / HTC Dream

Il y a dix ans aujourd’hui, le système d’exploitation mobile que nous connaissons tous sous le nom d’Android a finalement été introduit sur le marché. Bien sûr, un OS n’est rien sans matériel pour le sauvegarder, et marque aujourd’hui le…

En fin de compte, c’est là que LG laisse tomber massivement le ballon. Ce fut l’occasion pour l’entreprise de jeter les bases d’un système d’exploitation construit avec une touche humaine distincte à l’esprit. Au lieu de cela, qu’a fait LG? Il a essentiellement transféré le système d’exploitation d’un téléphone multifonction, l’a rendu tactile et l’a appelé un jour.

Comme exemple de ce que je veux dire, le LG Prada n’a pas de clavier logiciel. Si vous souhaitez composer un message texte, vous êtes présenté avec un pavé numérique à l’écran et devez utiliser l’entrée T9. Pour ceux d’entre vous trop jeunes pour savoir ce que c’est, c’est lorsque vous appuyez sur un nombre un certain nombre de fois pour choisir une lettre, puis passez à la lettre suivante.

L’iPhone, quant à lui, avait un clavier QWERTY complet qui apparaîtrait à l’écran, faisant instantanément croire au T9 qu’il venait de l’âge de pierre.

En fin de compte, le mauvais logiciel du LG Prada a tué toutes les chances que l’appareil devienne légendaire.

Ce n’est qu’un exemple. iPhone OS a battu Prada UI de nombreuses manières différentes, notamment en incluant un navigateur Web complet, une prise en charge multitouch comprenant des capacités de pincement pour zoomer, l’accès à une application Google Maps et même une application YouTube. En bref, le logiciel de l’iPhone semblait provenir du futur, tandis que le logiciel du LG Prada ressemblait à un léger ajustement du passé.

C’est finalement ce qui a envoyé l’iPhone dans la stratosphère. Ce n’est même plus une question de points – le LG Prada aurait pu dominer l’iPhone à tous les autres égards, mais l’interface utilisateur de Prada est un échec.

Mais il y avait un dernier clou dans le cercueil de LG Prada…

Le clou dans le cercueil était le prix

Nous avons déjà déterminé que l’iPhone avait une version plus premium, quelques mises à niveau importantes et une expérience logicielle largement supérieure à celle du LG Prada. Par conséquent, on pourrait s’attendre à ce que l’iPhone démarre à un prix plus élevé, non?

L’histoire nous dit que ce n’était pas le cas. L’iPhone de niveau le plus bas avec 4 Go de stockage interne a commencé à 499 $. Le LG Prada a été vendu aux États-Unis pour 849 $. En dollars 2020, cela signifie que le Prada aurait coûté environ 1050 $ tandis que l’iPhone aurait coûté 615 $.

Les meilleurs téléphones économiques que vous pouvez acheter (janvier 2020)

Dans un monde où les smartphones Android haut de gamme peuvent coûter 1000 $ ou plus, beaucoup de gens veulent quelque chose qui ne fera pas sauter la banque. Heureusement, il existe de nombreux téléphones Android bon marché,…

Ce prix est tout simplement inexcusable. Bien sûr, le nom Prada a probablement donné à LG la certitude qu’il pourrait faire grimper le prix du téléphone plus haut que d’habitude, mais lorsque l’iPhone atterrira et réduira le prix de plus de 30%, vous aurez des problèmes.

Sur une note connexe, l’iPhone était facilement accessible depuis n’importe quel magasin AT&T, car Apple avait signé un accord exclusif avec le transporteur. Aux États-Unis, le Prada n’avait aucun partenariat de transporteur, ce qui signifie que pour qu’un consommateur l’obtienne, il devait payer intégralement un téléphone déverrouillé. En 2007, c’était presque inconnu ici aux États-Unis, car pratiquement personne n’achetait d’appareils déverrouillés à l’époque.

Imaginez ce que le LG Prada aurait pu être…

Imaginons une seconde que le LG Prada n’ait pas autant de défauts par rapport à l’iPhone. Imaginez que le téléphone ait le même appareil photo, une version plus premium, une fiche technique universelle, un nouveau système d’exploitation et un prix compétitif. Il est très possible que LG soit désormais la société la plus prospère au monde.

Mais LG n’a rien fait de tout cela. Au lieu de cela, il a pris la voie rapide et a mis une pièce de technologie de pointe (la caméra) dans un châssis en plastique, a giflé une marque de mode de créateur et a essayé de faire payer le meilleur prix. C’était assez paresseux, surtout quand on compare le Prada à l’iPhone.

Ceci est un parfait exemple de la raison pour laquelle être «premier» dans une nouvelle technologie grand public n’est pas aussi important qu’être «le meilleur». Apple le sait mieux que toute autre entreprise, mais LG devait l’apprendre à la dure.