Le Mac Pro montable en rack d’Apple est maintenant disponible à l’achat pour 6499,99 $

Aujourd’hui, Apple a rendu le Mac Pro montable en rack disponible à l’achat, à partir de 6499,99 $. L’unité, qui présente la même construction pour commander des composants que le Mac Pro standard, dispose de rails de montage en rack livrés dans une boîte séparée.

Mise à jour…

Synology RT2600ac: le remplacement de l’AirPort Extreme.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple:

Vous lisez . – des experts qui racontent les nouvelles d’Apple et de son écosystème environnant, jour après jour. Assurez-vous de consulter notre page d’accueil pour toutes les dernières nouvelles et suivez . sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour rester dans la boucle. Je ne sais pas par où commencer? Découvrez nos histoires exclusives, nos critiques, nos procédures et abonnez-vous à notre chaîne YouTube