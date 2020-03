Le MacBook Air 2020 actualisé baisse à 999 $

Parallèlement à la sortie de nouveaux iPad Pros, Apple a également annoncé une actualisation des MacBook Air et Mac mini. Il a le même clavier magique que le MacBook Pro 16 pouces, des performances plus rapides et est 100 $ moins cher.

MacBook Air 2020

Le MacBook Air commence à 999 $ US et 899 $ US pour l’éducation.

Disponible sur commande dès aujourd’hui sur Apple.com.

Apple affirme que le nouveau MacBook Air offre aux clients des performances CPU deux fois plus rapides que la génération précédente et des performances graphiques jusqu’à 80% plus rapides avec Intel Iris Plus. Il commence maintenant à 256 Go de stockage, une augmentation de 2x par rapport à la génération précédente. Le stockage est au maximum avec un SSD de 2 To.

Cette nouvelle vitesse CPU est due à son processeur quad-core, une première pour ce modèle. Il s’agit de la toute dernière puce Core i7 de 10e génération d’Intel avec des vitesses allant jusqu’à 1,2 GHz et des vitesses Turbo Boost allant jusqu’à 3,8 GHz.

Le Magic Keyboard est le même que le MacBook Pro 16 pouces. Il a un mécanisme de ciseaux redessiné avec 1 mm de course de clé, avec une nouvelle disposition en «T» pour les touches fléchées.

Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, le MacBook Air est doté de la puce de sécurité T2 d’Apple, qui vérifie les logiciels chargés pendant le processus de démarrage pour s’assurer qu’ils n’ont pas été falsifiés. Il fournit un chiffrement des données à la volée pour le SSD et protège les données Touch ID du capteur Touch ID du MacBook Air.

Mac mini 2020

Commence à 799 $ US avec 256 Go de stockage et 1 099 $ US avec 512 Go de stockage.

Disponible à l’achat dès aujourd’hui sur Apple.com.

Le nouveau Mac mini dispose d’une mémoire DDR4 2666 MHz plus rapide et prend en charge jusqu’à 64 Go. Il possède également des puces Intel Core i5 ou i7 de huitième génération jusqu’à six cœurs, avec Intel UHD Graphics 630. Il peut atteindre jusqu’à 4,6 GHz avec Turbo Boost et des performances régulières jusqu’à 5 fois plus rapides.

