Le MacBook Air 2020 avec Quad-Core i5 est jusqu’à 76% plus rapide que le modèle 2018-2019 basé sur des références

Apple a renouvelé cette semaine sa gamme de MacBook Air avec un commutateur à ciseaux Magic Keyboard et des options de processeur Intel Core de 10e génération plus rapides, notamment un Core i3 bicœur à 1,1 GHz, un Core i5 quadricœur à 1,1 GHz et un Core i7 quadricœur à 1,2 GHz. .

Jason Snell de Six Colours a reçu le MacBook Air de milieu de gamme avec un processeur Core i5 quadricœur à 1,1 GHz à des fins de test. Dans son premier article sur les impressions ce matin, il a partagé les résultats de référence de Geekbench 5 pour cette configuration, y compris un score monocœur de 1047 et un score multicœur de 2658.

Nous avons fait la moyenne des résultats de Snell avec dix autres résultats de Geekbench 5 pour obtenir un score monocœur de 1072 et un score multicœur de 2714, suggérant que le MacBook Air 2020 avec un Core i5 quadricœur à 1,1 GHz est jusqu’à 76% plus rapide. que le MacBook Air 2018-2019, qui n’était disponible qu’avec une puce Core i5 bicœur à 8 GHz de 8e génération.

Alors que le nouveau MacBook Air a un prix de départ inférieur à 999 $, de nombreuses critiques initiales de l’ordinateur portable suggèrent de dépenser 100 $ supplémentaires sur le processeur Core i5, car le modèle de base est limité à une puce Core i3 bicœur. Les résultats de Geekbench 5 pour cette configuration ne sont pas encore très cohérents, il est donc difficile de brosser un tableau précis des performances, mais les scores moyens monocœur et multicœur sont actuellement de 849 et 1685 respectivement, ce qui suggère que le nouveau modèle à 999 $ pourrait être en hausse à 10% plus rapide que le MacBook Air 2018-2019.

