Le MacBook Air 2020 fait l’éloge du clavier magique et des performances plus rapides à un prix de départ inférieur de 999 $

Les médias ont mis la main sur le nouveau MacBook Air et les premières impressions du portable après un jour ou deux d’utilisation sont largement positives.

Suivant les traces du MacBook Pro 16 pouces, le nouveau MacBook Air est doté d’un clavier magique redessiné avec des commutateurs à ciseaux qui offrent un débattement de 1 mm pour une sensation de touche confortable et stable. Comme avec le MacBook Pro 16 pouces, les critiques trouvent que le clavier du nouveau MacBook Air est bien meilleur que le clavier papillon problématique de ces dernières années.

Brian Heater de TechCrunch:

Contrairement à d’autres tentatives itératives de mise à jour du mécanisme papillon, le retour à un interrupteur à ciseaux est une nette amélioration. Les touches sont encore relativement douces par rapport aux autres systèmes, mais la sensation est beaucoup améliorée – sans parler de moins fort lors de la frappe. Le sentiment ici est assez similaire à ce que vous obtenez avec le périphérique Bluetooth Magic Keyboard d’Apple. Honnêtement, cela en fait une mise à niveau précieuse en soi.

Todd Haselton, de CNBC, a déclaré: “Je suis heureux d’annoncer que le nouveau clavier est une grande amélioration.”

Dana Wollman d’Engadget est allée jusqu’à mettre “acheter pour le clavier” dans le titre de sa pièce.

Apple a considérablement repensé le MacBook Air en 2018, mais il a également augmenté le prix de base de l’ordinateur portable de 999 $ à 1199 $. Heureusement, le modèle de base 2020 commence non seulement à 999 $, mais est également livré avec un stockage doublé de 256 Go. Écrivant pour Six Colours, Jason Snell a déclaré que ce prix “place enfin la barre au bon endroit”.

Une mise en garde du nouveau modèle de base à 999 $ est qu’il est équipé d’une puce Core i3 bicœur à 1,1 GHz, mais il s’agit d’un processeur Intel de 10e génération plus récent. Apple a déclaré à Todd Haselton de CNBC que la puce Core i3 est une “grande mise à niveau” de la puce Core i5 bicœur à 8 GHz de 8e génération du modèle de base MacBook Air 2018.

Pourtant, de nombreux avis recommandent de dépenser 100 $ supplémentaires pour passer à une puce Core i5 quadricœur à 1,1 GHz – la première configuration MacBook Air quadricœur jamais réalisée.

Une critique qu’Haselton a formulée est que le nouveau MacBook Air continue d’avoir une webcam 720p, de nombreux clients souhaitant qu’Apple propose une caméra FaceTime 1080p orientée vers l’avant sur ses ordinateurs portables.

Davantage de premières impressions ont été partagées par Dan Ackerman de CNET, Lisa Eadicicco de Business Insider, Gareth Beavis et Matt Hanson de TechRadar, Tom Brant de PCMag, Stuart Miles de Pocket-lint et David Snelling du Daily Express.

Impressions vidéo et déballage

