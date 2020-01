Le MacBook Pro 16 pouces atteint le plus bas historique d’Amazon, plus en vente

Les meilleures offres de mardi incluent jusqu’à 300 $ de réduction sur le MacBook Pro 16 pouces, la remise à neuf des iPhones chez Woot et les iPad de la génération précédente. Rendez-vous ci-dessous pour tous nos meilleurs choix et plus dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Le MacBook Pro 16 pouces d’Apple atteint un nouveau record absolu sur Amazon

Amazon propose le nouveau MacBook Pro 16 pouces d’Apple à 2,6 GHz / 16 Go / 512 Go en gris sidéral pour 2 149 $. La démarque d’aujourd’hui prend 250 $ de réduction et est un nouveau record absolu d’Amazon de 40 $. Ceux qui recherchent un processeur plus rapide et plus de stockage peuvent prendre le MacBook Pro 16 pouces Apple 2,3 GHz i9 / 16 Go / 1 To en argent pour 2 499 $. Cela fait passer les économies à 300 $ et bat le précédent bas d’Amazon que nous avons suivi de 50 $.

Woot fait exploser le prix de l’iPhone 7/8 Plus

Aujourd’hui seulement, Woot propose des appareils iPhone 7/8 Plus remis à neuf 230 $. Notre premier choix est l’iPhone 7 Plus 32 Go en différentes couleurs et en état déverrouillé pour 230 $. À titre de comparaison, il s’est vendu à l’origine à 769 $ et Apple a facturé environ 400 $ lorsqu’il était en stock dans sa vitrine rénovée. Découvrez le reste de la vente d’aujourd’hui ici pour des offres supplémentaires sur divers autres modèles.

L’iPad de 9,7 pouces 128 Go est tombé à 349 $

Walmart propose actuellement l’iPad Wi-Fi + Cellular 128 Go de génération précédente d’Apple pour 349 $ en gris sidéral. Généralement vendu pour 549 $ sur Amazon en ce moment, l’offre d’aujourd’hui est de 50 $ sous le plus bas de tous les temps et l’une des meilleures que nous ayons vues à ce jour.

Bien qu’il ne soit pas le dernier et le meilleur, l’iPad 9,7 pouces de génération précédente d’Apple dispose d’une puce A10 Fusion, d’un Touch ID et d’un appareil photo 8MP. Ajoutez-y les capacités cellulaires, et vous serez en mesure de faire votre travail ou de consommer du contenu en toute simplicité. Heureusement, vous pourrez compter sur jusqu’à 10 heures d’autonomie par charge, ce qui vous évitera de devoir vous brancher tout au long de la journée. De plus, il fonctionne également avec l’Apple Pencil.

Profitez d’AirPlay 2 avec le 7.2-Ch de Denon. Destinataire

Electronics Expo via Rakuten propose le récepteur Denon 4K à 7,2 canaux (AVR-S740H) pour 280 $. C’est 70 $ + sur le tarif en vigueur chez les détaillants comme Amazon et bat le prix le plus bas que nous avons suivi de 14 $. Grâce à la prise en charge d’AirPlay 2, ce récepteur fonctionne comme un charme avec iPhone, iPad et Mac et est prêt à s’associer avec d’autres haut-parleurs pris en charge dans votre maison. Les utilisateurs apprécieront également la prise en charge d’Alexa, qui ouvre la voie aux ajustements de volume mains libres, au suivi des modifications, à la commutation des entrées, etc. Téléchargez l’application Denon AVR pour iOS et Android pour contrôler votre nouveau récepteur à partir d’un smartphone.

5 To My Passport Ultra pour Mac de WD tombe à 120 $

Amazon propose le disque dur portable My Passport Ultra USB-C WD 5 To pour Mac à l’adresse 120 $. Au lieu de 165 $, l’offre d’aujourd’hui est bonne pour une remise de 27%, correspond au plus bas historique, et ce n’est que la deuxième fois que nous le voyons à ce prix. À titre de comparaison, d’autres disques de 5 To se vendent environ 110 $ sur Amazon, ou 150 $ avec USB-C ajouté au mix. Dans un boîtier métallique, My Passport Ultra de WD intègre une connectivité USB-C qui vous permet d’atteindre des vitesses de transfert de 5 Gbit / s. C’est une option fantastique à ajouter à votre transport quotidien si avoir un lecteur élégant et rapide figure en haut de votre liste.

