Le marché des PC a progressé au quatrième trimestre 2019, mais les livraisons de Mac sont tombées

Le marché des PC traditionnels a augmenté de près de 5% au dernier trimestre de 2019. Cependant, les livraisons de Mac ont diminué d’un montant similaire.

Mac Decline Offset par croissance iPad et iPhone

Les analystes d’IDC ont constaté que le marché traditionnel des PC, y compris les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les postes de travail, a augmenté de 4,8% au quatrième trimestre 2019 par rapport à la même période de l’année précédente. Les expéditions de Mac ont diminué de 5,3% en glissement annuel au cours de la même période. En outre, ils ont baissé de 2,2% pour l’année 2019. Ce n’est cependant pas une mauvaise nouvelle pour Apple. IDC a déclaré que «l’élan continu dans l’espace iPad et iPhone a plus que compensé ses défis avec les volumes Mac.»

Ryan Reith, vice-président du programme chez Worldwide Mobile Device Trackers d’IDC, a déclaré:

Cette dernière année a été sauvage dans le monde des PC, ce qui a entraîné une croissance impressionnante du marché qui a finalement mis fin à sept années consécutives de contraction du marché. Le marché aura encore ses défis à relever, mais cette année a été un signe clair que la demande de PC est toujours là malgré l’insurrection continue des facteurs de forme émergents et la demande pour l’informatique mobile.