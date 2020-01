Le meilleur accessoire Nintendo Switch dont vous n’avez jamais entendu parler est en vente pour 36 $ en ce moment – .

Les manettes Joy-Con de Nintendo sont facilement parmi les choses les plus cool de la console. Le fait que vous puissiez les combiner sur une poignée, les utiliser individuellement ou les attacher à la console pour jouer en déplacement est tout simplement génial. Cela dit, ils sont vraiment chers. Heureusement pour vous, il existe une nouvelle alternative encore meilleure et elle est en vente aujourd’hui sur Amazon au meilleur prix que nous ayons vu. Procurez-vous un contrôleur Jalvde Wireless Joy Pad pour Nintendo Switch pour seulement 36,99 $ lorsque vous coupez le coupon sur place. C’est un prix vraiment fou pour une manette qui est à peu près une manette officielle Joy-Con à 80 $ combinée à une manette Nintendo Switch Pro à 70 $!

Voici ce que vous devez savoir sur la page du produit:

[Perfect Compability] Le Joy Con gauche (L) et droit (R) peut être joué séparément et peut également être combiné en tant que contrôleur unique. Les boutons sont réactifs et les joysticks 360 ° polyvalents sont lisses. Avec le grand joycon de remplacement, vous pouvez jouer seul ou partager avec des amis, de plusieurs façons, selon vous.

[Comfortable to Hold] Si vous utilisez principalement votre commutateur comme un ordinateur de poche, ces inconvénients sont un excellent choix. Avec la poignée unique et la conception ergonomique, cela fait toute la différence dans l’utilisation de votre interrupteur. Un must have pour une longue durée de jeu portable. Ce qui apporte une sensation beaucoup plus confortable. Vous pouvez maintenant jouer pendant des heures sans vous blesser les mains. Convient particulièrement aux grandes mains.

[Easy to Connect] Vous constaterez qu’il est vraiment agréable de pouvoir garder une paire connectée au commutateur et d’avoir une autre paire à utiliser en mode ancré. Fonctionne exactement comme les contrôleurs fournis avec le commutateur et s’associe automatiquement dès qu’ils sont connectés. Vous pouvez simplement attacher les contrôleurs Joy-Con à la console ou prendre une connexion filaire en entrant dans le menu “Contrôleurs” – “Changer la poignée / commande” sur votre console SWITCH.

[Multi-Function Support] Ces contrôleurs joypad vous offrent une flexibilité de jeu totale. Équipé d’un gyroscope et d’une vibration à 6 axes, d’un positionnement précis, adapté à toutes sortes de jeux de tir et de course, compatible avec tous les systèmes de commutation. La batterie rechargeable rechargeable intégrée de 400 mAh , offre 10 heures de jeu continu et ne prend que 2 heures pour se recharger. Forte capacité anti-interférence, manipulation facile et signal de connexion stable.

[Lifetime Service] NOUS FOURNIRONS LE REMPLACEMENT GRATUIT S’IL N’Y A PAS DE FABRICATION NON HUMAINE AU PRODUIT DANS UN AN. Nous voulons que vous profitiez de chaque grand moment de jeu avec notre joystick N-Switch durable. Si vous avez des questions ou n’êtes pas satisfait à 100% de votre achat, faites-le nous savoir! Nous sommes toujours prêts à vous fournir le meilleur service. Contactez-nous via Amazon et nous pouvons vous aider avec tout problème que vous pourriez avoir.

