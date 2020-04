Le meilleur Apple Music Exec part pour Atlantic Records

LONDRES – Un haut dirigeant d’Apple Music part rejoindre Atlantic Records UK. Austin Daboh est actuellement chef de la rédaction pour le Royaume-Uni et l’Irlande au service Apple. Il devrait rejoindre sa nouvelle société en tant que vice-président exécutif (via MBW).

Quitter Apple Music pour Label

M. Daboh a occupé son poste actuel, qui lui a confié la responsabilité de tous les éditoriaux et playlists basés au Royaume-Uni pendant sept mois. L’un de ses succès dans ce travail a été le lancement de la liste de lecture Agenda. Il y avait aussi un spectacle du même nom. La liste de lecture propose un large éventail de musique, notamment du hip-hop, de la grime, du R&B et de l’afrobeat. M. Daboh a rejoint Apple Music à partir de Spotify UK, où il a travaillé pendant trois ans et était responsable de la culture musicale et de la rédaction. Il est considéré comme ayant certains des meilleurs liens avec les artistes de tout cadre de l’industrie.