Le meilleur Chromebook pas cher de 2020

Cette histoire a été initialement publiée 2020/06/21

8 h 00 PDT le 21 juin 2020 et dernière mise à jour 2020/07/04

8 h 05 PDT le 4 juillet 2020.

Il existe de nombreux Chromebooks « bon marché », mais si vous voulez un bon Chromebook pas cher, vous devrez vraiment creuser. En fait, ils sont peu nombreux et éloignés entre les anciens modèles, les chipsets qui ne seront bientôt pas pris en charge et les « pièges » comme des panneaux d’affichage légitimement terribles, il est légitimement difficile de séparer les véritables concurrents des ordinateurs portables méritent d’être dans la proverbiale tas de déchets. Mais le C340 de Lenovo est un excellent suivi du succès du précédent C330, et c’est le choix de Chromebook le plus recherché d’Android Police.

Design et quincaillerie

Le C340 de 11 pouces ressemble beaucoup au C330 que nous aimions auparavant, arborant une forme similaire et un design 2 en 1 pliant. Les plus grandes différences de conception sont les couleurs, une charnière en deux parties, c’est le plus petit peu plus petit dans toutes les dimensions (y compris plus mince), et l’arrière de l’écran est maintenant en métal – en plus de certains changements de port.

Le pont et le fond sont toujours en plastique, mais suffisamment solides et solides pour qu’il n’y ait pas de craquement, de flexion ou de flexion en utilisation normale. (Même si vous le prenez à deux mains et essayez de le tordre, le C340 résiste bien.) La qualité de construction globale est meilleure que ce à quoi vous vous attendez habituellement à ce prix. Bien qu’il ne soit pas évalué en classe, cela devrait très bien être jeté dans un sac à dos. Les haut-parleurs, comme avant, tirent vers le bas. Mais la qualité n’a rien de spécial. Ils sont minuscules et manquent de graves, bien qu’ils soient suffisamment forts pour se déformer.

Les ports comprennent deux ports USB Type-C, deux ports USB 3.1 Type-A (un de chaque côté), ainsi qu’une fente microSD et une prise casque sur la gauche. Les commandes de volume et le bouton d’alimentation sont à droite. Fini le port HDMI pleine taille du C330, bien que je ne considère pas vraiment cela comme une perte. Lenovo a également abordé ma plainte de port principal avec le C330 dans cette révision: l’ajout du deuxième port USB Type-C vous donne une charge ambidextre.

À mes yeux, l’écran semble à peu près le même que le C330. C’est toujours un écran IPS 16: 9 1336×768, et bien qu’il ne soit pas fou PPI élevé, il est assez net, devient assez lumineux, a des couleurs décentes et semble bon même en dehors des angles – contrairement aux écrans TN bon marché que de nombreux Chromebooks bas de gamme obtiennent . Ma plus grande plainte est le format 16: 9, ce qui n’est pas très bien en mode tablette, mais c’est mieux pour les médias. J’ai également repéré un tout petit peu de lumière sur un côté de notre unité d’examen, mais ce n’était pas visible en utilisation normale. Bien que je sois à peu près sûr qu’il s’agit du même écran que le C330, Lenovo annonce qu’il atteint une luminosité différente (inférieure). Quoi qu’il en soit, cela semble à peu près le même que je me souvienne. Il est encore assez lumineux pour une utilisation en extérieur à l’ombre, tant que vous faites attention au soleil et aux reflets.

La charnière de l’écran – qui lui permet de se replier sous forme de tablette ou de s’installer comme une sorte de tente – a à peu près le niveau de résistance idéal. Il n’est pas si lâche que l’écran vacille ou retombe en utilisation normale, et il est suffisamment rigide pour que vous puissiez facilement le placer là où vous le souhaitez.

Comme le C330 avant lui, si ce Chromebook a un défaut, c’est l’absence de fermeture magnétique lors de son utilisation comme tablette. Il aime s’ouvrir légèrement et je préfère le voir se tenir plus fermement en position de tablette.

En tant que 2-en-1, l’écran tactile est recouvert de verre et il ne semble pas y avoir de revêtement oléophobe, alors attendez-vous à ce qu’il devienne un peu empreintes digitales et taché au fil du temps.

Le C340 est livré avec un chargeur PD-C de 45 W et les manuels et cartes de garantie attendus.

Clavier, trackpad et appareil photo

Le clavier du C340 est plutôt bon. À mon sens, il semble offrir un peu plus d’un millimètre et demi de voyage, et même si ce n’est pas l’expérience la plus tactile, j’ai pu écrire la plupart de cette critique sans aucun problème.

Cela ne ressemble peut-être pas à un éloge du C340, mais avec de nombreux Chromebooks bon marché ayant carrément de mauvais claviers, c’est agréablement acceptable. En général, Lenovo semble se soucier davantage de ce genre de chose dans ses Chromebooks. Ce n’est pas rétro-éclairé, si cela vous importe.

La texture fine et même mate du pavé tactile peut ressembler à du verre haut de gamme, mais ce n’est que du plastique. C’est aussi mon truc le moins préféré à propos du C340 car il déclenche l’un de mes plus gros bêtes noires: il est un peu lâche. Même une touche légère fera vibrer le pavé tactile avant qu’il ne clique, et je ne peux pas le supporter, bien que la plupart des gens ne le trouveront probablement pas gênant. Je dois noter que le C330 a eu le même problème.

La caméra frontale incluse n’a rien de spécial. L’image est assez granuleuse et de mauvaise qualité. Bien qu’il soit acceptable pour des choses comme les appels Zoom, vous voudrez probablement vous assurer que votre éclairage est le meilleur possible pour maintenir la qualité.

Performances et autonomie de la batterie

Je pensais que les performances du précédent C330 étaient parfaitement bonnes pour le prix, mais le chipset ARM MediaTek qui l’alimentait n’était certainement pas le matériel le plus rapide du marché. Pourtant, le C340 et son processeur Celeron N4000 tournent facilement autour de lui. Alors qu’avant, je sentais que je devais me limiter légèrement en ce qui concerne les onglets étrangers (un problème grave), il était beaucoup plus difficile de faire étouffer le C340. Au moment où j’écris ceci, j’ai plus de 25 onglets ouverts (y compris le Slack gourmand en ressources) sur trois bureaux virtuels, et les choses vont bien. Il y a eu des moments où les transitions ou certaines actions ont semblé un peu retardées, mais cela n’a jamais gêné ma productivité ou mon flux de travail.

La seule fois où les choses ont vraiment bégayé pour moi en utilisation normale était en tant que tablette. Faire glisser des trucs dans une fenêtre divisée et lancer trop d’applications Android dans le mélange l’enlisait assez mal. Il y a également beaucoup plus d’animations lorsque vous l’utilisez comme tablette, il est donc plus facile de savoir quand les images sont perdues.

Je n’ai jamais pensé que ses performances dans les travaux légers manquaient, bien que les gens qui espèrent beaucoup d’applications Android ou Linux, ou tout autre élément particulièrement exigeant, puissent avoir des plaintes. À titre de comparaison, il était plus rapide que le Lenovo Duet – que je pensais également très bien.

Pour ceux qui s’intéressent aux benchmarks (qui ne racontent jamais toute l’histoire):

48,64 sur le compteur de vitesse 2.0

52.05 sur Jetstream2

157.18 sur MotionMark 1.1

Lenovo affirme que le C430 offre jusqu’à 10 heures d’autonomie, et ce n’est pas trop loin pour moi en mode ordinateur portable. En utilisation réelle, j’ai vu environ 8 à 9 heures d’utilisation active entre les charges, à mon avis. Cependant, je ne crois pas à la fermeture des onglets. Il peut être possible d’augmenter ce nombre dans une utilisation encore plus légère. Quoi qu’il en soit, la durée de vie de la batterie est toute la journée et très bonne.

Si vous l’utilisez principalement comme une tablette, vous devriez réduire ce nombre de beaucoup. Selon moi, l’utilisation de la tablette signifie que vous allez probablement utiliser plus d’applications Android, ce qui nuira à votre batterie, selon mon expérience. J’estime qu’il absorbe la puissance jusqu’à deux fois plus vite entre les animations les plus nombreuses et tout ce qu’il faut faire pour exécuter les applications Android.

Le temps d’attente, cependant, est ridicule. Ce Chromebook consomme à peine de l’énergie avec le couvercle fermé jeté sur une étagère ou un sac à dos. Si vous ne l’utilisez qu’une heure ou deux par jour comme ordinateur portable dans Chrome, cela durera facilement une semaine entre les charges.

Lors de nos tests, le C340 se charge avec USB PD à un maximum de 45 W (~ 20 V, 2,25 A) – les mêmes spécifications que le chargeur fourni.

Logiciel

Chrome OS est toujours Chrome OS. Je ne vais pas tout répéter sur le système d’exploitation centré sur le navigateur, car si vous êtes sur le marché pour un Chromebook, vous connaissez probablement déjà le navigateur Chrome et les applications Android. Cependant, les récentes versions de Chrome OS ont considérablement modifié le fonctionnement de l’expérience de la tablette, et tout le monde ne connaît pas ces changements.

Les plus gros ajustements qui méritent d’être mentionnés ici sont les modifications tactiles apportées à l’interface au cours des derniers mois, y compris le nouveau système de navigation basé sur les gestes, pour lequel j’ai des sentiments mitigés. Venant d’Android, il ne se sent pas tout à fait « bien » et la sensation de l’utiliser se sent beaucoup plus proche de l’expérience sur un iPad. Glisser à partir du bord vous donne votre geste de «dos», un bref balayage rapide montre votre étagère / applications épinglées, un long balayage rapide vous dépose sur le lanceur d’applications de Chrome (essentiellement votre écran d’accueil en mode tablette de Chrome OS), et un balayage et maintenez enfoncé vous amène à l’aperçu (essentiellement le menu multitâche / récent de Chrome OS). Cependant, les gestes peuvent être un peu bogués sur les versions actuelles de Chrome OS, et parfois la longue attente ne fonctionne pas.

Dans les grandes lignes: je pense que c’est une grande amélioration, mais des bogues occasionnels et des fonctionnalités manquantes (comme les fenêtres de forme libre de style iPad en mode tactile) confèrent une sorte de sensation de «travail en cours». J’ai également l’impression que Chrome OS se transforme en un dépotoir de fonctionnalités, où Google ne peut pas décider de franchir ou non le dernier plongeon dans une interface tactile en premier, et il couvre ses paris dans toutes les directions d’une manière qui, finalement, nuit à une sensation vraiment cohérente. Essentiellement, Chrome OS a l’impression de faire trop de choses à la fois, et en conséquence, il n’est pas très bon pour aucun d’entre eux – simplement « bien ». Pourtant, pour 300 $, «bien» peut être objectivement bon.

Le C340 de Lenovo continuera de recevoir des mises à jour jusqu’en juin 2026. Les modèles plus récents dureront huit ans, mais c’est probablement bien pour le prix. Son matériel sera probablement un problème de performances avant qu’il n’atteigne la fin de ce calendrier.

Devriez-vous l’acheter?

Le C340 est incontestablement un meilleur appareil que le C330 qu’il a remplacé, et il répond même à quelques plaintes très spécifiques que nous avions sur le modèle précédent. Mon plus grand point de controverse est aussi le moins raisonnable: il n’a pas connu les mêmes réductions fréquentes et ridicules que le modèle précédent. Le C330 était presque perpétuellement en vente pour moins de 200 $, tandis que le C340 est resté très proche de son PDSF de ~ 300 $. Bien sûr, les ventes de Chromebooks sont un peu plus difficiles à trouver ces jours-ci, leur popularité explosant à la suite des blocages, les gens travaillant à domicile et les enfants ayant besoin d’ordinateurs bon marché pour l’enseignement à domicile. Pourtant, pour le prix, le C340 à 300 $ frappe au-dessus de son poids, et nous sommes heureux de le recommander.

Si j’étais pointilleux, je dirais que l’absence d’un mécanisme de fermeture sécurisé lorsqu’il est replié comme une tablette est un peu ennuyeux (surtout compte tenu de la valeur des aimants bon marché), le hochet du pavé tactile est un peu grinçant, 8 Go de RAM dans le le modèle de base aiderait, un clavier rétroéclairé serait pratique, un rapport d’aspect plus élevé pourrait être agréable si vous prévoyez de l’utiliser pour la productivité, et les performances en mode tablette pourraient être un peu meilleures. Mais ce sont tous des plaintes mineures pour quelque chose à ce prix. Lenovo semble également écouter, étant donné que nous avons obtenu le port USB Type-C supplémentaire que nous avions demandé la dernière fois, nous pourrions donc voir certains de ces points abordés dans le prochain modèle.

En attendant, la série C Lenovo de 11 pouces reste la référence en matière de Chromebooks abordables. Le C340 ne vous coûtera pas cher, mais vous obtiendrez un bon matériel et une grande expérience. Entre le prix et ce que vous obtenez pour cela, le C340 a gagné notre distinction la plus recherchée. Bien sûr, vous pouvez facilement dépenser plus pour améliorer quelque chose, surtout si vous avez besoin d’un écran plus grand ou de plus de puissance, mais il y a de fortes chances que vous n’en ayez pas vraiment besoin.

Achetez-le si:

Vous voulez un bon Chromebook bon marché.

Vous avez d’abord besoin d’un ordinateur portable et d’une tablette.

Un écran plus petit, c’est mieux.

Ne l’achetez pas si:

Vous pouvez dépenser plus d’argent. Certains Chromebooks plus chers sont objectivement meilleurs.

Vous prévoyez de l’utiliser principalement comme une tablette. Considérez plutôt quelque chose comme le Lenovo Duet.

Un grand écran est un incontournable. Tout le monde ne peut pas travailler sur un écran de 11,6 pouces seulement.

Où acheter?

Le Lenovo C340 peut être acheté dans deux configurations différentes chez plusieurs détaillants:

64 Go de stockage

32 Go de stockage