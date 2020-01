Le meilleur Galaxy S20 Ultra va vous coûter près de 2000 $

Avec l’événement Unpacked de Samsung qui approche à grands pas, le 11 février, il semble qu’il n’y ait pas grand-chose en termes de surprises lorsqu’il dévoilera la gamme Galaxy S20 – en particulier après la dernière fuite qui montre les couleurs, les rendus et les prix potentiels en Europe .

Les fuites précédentes nous ont donné des spécifications, et maintenant nous obtenons des couleurs et des informations sur les prix. 91Mobiles a reçu la fuite exclusivement de l’utilisateur de Twitter Ishan Agarwal fournissant les rendus et les prix des appareils à venir. Selon la fuite, le Galaxy S20 commencera à 899 €, le Galaxy S20 Ultra 5G à 1349 € et le Galaxy S20 + 5G à 1099 €. Bien que ce ne soit pas encore un prix officiel, il peut nous donner quelques idées sur ce que Samsung peut planifier en termes de coût. Un autre point à garder à l’esprit est que les prix ne sont pas toujours une conversion directe vers d’autres devises, donc Samsung peut modifier les coûts des clients dans chaque pays lors de la publication.

L’autre morceau de plaisir qui se trouve dans la fuite sont les rendus et les couleurs. Au total, Samsung semble publier quatre couleurs – Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black et Cloud Pink. Cependant, toutes les couleurs ne seront pas disponibles pour chacune des variantes du Galaxy S20.

Galaxy S20 – Gris cosmique, bleu nuage et rose nuage

S20 4G: 899 €

S20 5G: 999 €

Ces téléphones devraient avoir des spécifications bestiales comme un Exynos 990 / Snapdragon 865 sous le capot, Android 10 avec une interface utilisateur 2.0, 128 Go ou plus de stockage, 12 Go de RAM, 120 Hz WQHD + (3200 x 1440p ) et un indice de durabilité IP68. Plusieurs caméras et des capacités de zoom très intéressantes comme le numérique 100X et l’optique 10X pour le Galaxy S20 Ultra, que nous pouvons voir clairement sur les rendus.

Êtes-vous déjà enthousiasmé par ces nouveaux appareils?

