Le meilleur Yu-Gi-Oh! Decks Duel Links: Obtenez votre jeu! (Février 2020)

C’est le bon moment pour se battre en duel! Une multitude de nouvelles boîtes et événements ont transformé la méta Duel Links au cours des derniers mois. Une variété de decks, anciens et nouveaux, sont désormais viables et peuvent vous emmener loin. Cependant, obtenir ce rang très convoité de King of Games n’est pas toujours facile – certains decks seront toujours plus dominants que d’autres. Cependant, maintenant que la deuxième étape de la Kaiba Corp Cup est terminée, nous avons une meilleure compréhension des decks les plus performants et de ce qui les fait vibrer. Sans plus tarder, voici les meilleurs decks Yu-Gi-Oh Duel Links de la méta actuelle.

Le meilleur Yu-Gi-Oh! Ponts Duel Links:

Magicien NoirSabres Éléments InvoquésShiranuiAiles NoiresCyberdragon

Note de l’éditeur: Les recettes de deck sont basées sur les meilleurs decks utilisés dans les tournois et dans la KC Cup. Cette liste sera mise à jour régulièrement à mesure que la méta évolue et que les nouveaux decks deviennent dominants.

1. Dark Magician

Le compagnon de longue date de Yugi, Dark Magician, est plus polyvalent que vous ne le pensez. Avec de nombreuses cartes de support maintenant dans le jeu grâce aux événements récents et à la nouvelle boîte Future Horizon, Dark Magician est maintenant un deck de niveau un. La meilleure nouvelle, cependant, est que vous n’avez pas besoin de dépenser une fortune ou d’acheter des decks de structure pour battre les adversaires avec. Deux des cartes-clés sont ultra-rares mais elles ne sont pas impossibles à obtenir avec un broyage.

Alors, comment fonctionne la dernière itération de Dark Magician? C’est un jeu incroyablement cohérent avec une recherche puissante, ainsi que la possibilité de bannir et d’annuler. Ceci a été réalisé à l’aide de deux cartes – Magician Navigation et Dark Magical Circle. Magician Navigation vous permet d’invoquer Dark Magician, déclenchant l’effet de bannissement de Dark Magical Circle. Une fois dans le cimetière, Magician Navigation peut également être banni pour annuler le sort ou le piège d’un adversaire. Cela ouvre la voie à une attaque directe sûre, qui se traduit généralement par une mort d’un tour.

Cependant, pour lancer cette chaîne, vous avez besoin de deux autres cartes essentielles. La baguette de magicien est la plus importante. C’est un aliment de base de chaque deck Magicien Noir car il vous permet de rechercher des sorts et des pièges appartenant à l’archétype. Heureusement, vous pouvez l’obtenir auprès du Card Trader. Cependant, Illusion Magic, une autre carte nécessaire, ne peut être obtenue qu’en augmentant le niveau d’Arkana au niveau 25. Illusion Magic est la clé pour amener vos magiciens de votre deck dans votre main et déclencher les effets des autres cartes de base. Donc, si vous n’avez pas encore pris la peine de monter de niveau dans Arkana, profitez de la campagne 1.5 XP actuelle et faites-le.

Les autres cartes qui méritent d’être mentionnées sont The Eye of Timaeus et Dark Cavalry. Ils sont là pour vous donner une chance contre l’autre deck supérieur qui se cache dans les éléments – Elementsabers. Ne les sautez pas si vous voulez un voyage en douceur vers King of Games. Les autres méta-decks ne sont pas aussi efficaces contre Dark Magician, mais nous vous recommandons d’utiliser Ishizu et sa puissante compétence Sealed Tombs pour des résultats optimaux dans n’importe quel match, y compris les matchs en miroir. Le pouvoir des ténèbres est une autre compétence que vous pouvez utiliser. Ce n’est pas aussi bon que les tombeaux scellés, mais cela peut toujours vous donner le dessus dans certains duels.

Et les cartes techniques? Préparez l’habituel – Trou de piège perfide et Cyclone cosmique. Ne vous inquiétez pas si vous ne possédez pas suffisamment d’exemplaires. Vous pouvez les remplacer par des cartes puissantes similaires comme Galaxy Cyclone, Fiendish Chain, Enemy Controller et plus encore. Il ne vous reste plus qu’à vous entraîner contre certains PNJ pour avoir une idée de tous les timing et combos. Une fois que vous le maîtrisez, c’est le meilleur jeu de Duel Links que vous pouvez jouer.

2. Elementsabers invoqué

Guerriers, lanceurs de sorts et monstres fusionnés ont uni leurs forces pour nous offrir l’un des meilleurs decks de Duel Links: les élémentsabers invoqués. Ce n’est pas souvent que l’on voit une seule boîte fournir presque tout le matériel nécessaire pour un deck de niveau un, mais c’est le cas avec Dark Dimensions et ce nouvel archétype explosif.

Elementsabers est un deck OTK (one turn kill) qui s’appuie sur ses puissantes bêtes de fusion pour écraser ses adversaires – Invoked Cocytus et Invoked Purgatrio. Les sortir sur le terrain nécessite un jeu minutieux et une bonne compréhension de toutes les synergies de vos cartes. Les deux cartes les plus importantes sont Aleister l’Invocateur et Invocation.

Invocateur invocateur ajoute le sort de fusion Invocation à votre main. Vous devez ensuite fusionner Invoker avec un monstre de Feu pour Purgatrio ou un monstre d’eau pour Cocytus. Voici où vous devez être prudent. Votre sort de terrain Palais des seigneurs élémentaires peut ajouter le monstre avec le bon attribut à votre main, mais au prix de sauter votre prochaine phase de bataille. L’autre solution consiste à changer les attributs dans le cimetière – quelque chose que tous les monstres Elementsaber peuvent faire. Comment cela vous aidera-t-il? Contrairement à la polymérisation, Invocation peut utiliser des monstres dans le cimetière de chaque joueur comme matériaux de fusion.

Une fois que vous avez compris cela et que vous avez effectué votre invocation de fusion, vous pouvez mélanger Invocation dans votre deck, vous permettant d’ajouter à nouveau l’invocateur banni à votre main. Aleister peut ensuite être défaussé une fois de plus pour stimuler l’attaque d’un monstre de fusion. Si vous avez Purgatrio sur le terrain, l’utilisation de ce mouvement est presque toujours une victoire garantie car le monstre de fusion inflige des dégâts perforants et peut attaquer tous les monstres contrôlés par votre adversaire une fois par tour. Cocytus est un pari encore plus sûr car il est immunisé contre les effets des cartes ennemies et peut attaquer même lorsqu’il est en position de défense face visible. Cela rend le jeu non seulement incroyablement cohérent et autosuffisant, mais aussi qui assure des victoires rapides dans la plupart des matchs.

Trois copies de Cosmic Cyclone sont une partie essentielle du jeu Elementsabers.

Les Sabres d’élément invoqués ont cependant une faiblesse. Le deck n’a pas beaucoup de suppression de backrow même si Elementsaber Lapauila peut annuler les sorts et les pièges. C’est pourquoi trois cyclones cosmiques en sont une partie essentielle. Ils sont également nécessaires pour déclencher la compétence avec laquelle ce jeu est généralement joué: Conduit de sorcellerie. Cette compétence Yami Yugi vous permet de dessiner un monstre lanceur de sorts aléatoire. Puisque Invoker est le seul lanceur de sorts de votre deck, c’est un mécanisme de recherche efficace qui rend les Elementsabers invoqués incroyablement cohérents.

Il convient de noter, cependant, qu’Invoked Elementsabers n’est pas un jeu bon marché. La plupart peuvent provenir d’une seule boîte, mais c’est une boîte principale et vous avez besoin de deux ou trois copies de plusieurs cartes UR et SR. Il est possible de l’acquérir avec une thésaurisation de pierres précieuses et beaucoup de chance, mais vous devrez peut-être également dépenser de l’argent réel.

3. Shiranui

Il était temps qu’une platine Synchro secoue la méta. Il y a eu quelques archétypes puissants flottant dans le passé, mais aucun n’est aussi efficace que Shiranui. Ce jeu de samouraïs zombies repose sur une attaque rapide et explosive et dispose de plusieurs variantes qui fonctionnent toutes incroyablement bien. C’est sans aucun doute l’un des meilleurs decks Duel Links.

La version la plus réussie actuellement dans la méta est un jeu de 30 cartes qui utilise That Grass Looks Greener. Tout comme les autres decks qui utilisent cette carte, l’objectif est de broyer une partie de votre deck dans la tombe. Cela active à son tour la carte de base – Bourgeon naissant. Ce piège vous permet de bannir deux monstres de feu de votre cimetière et de rajouter Whirlflame naissante dans votre main. Quoi de si spécial à ce sujet? Presque tous vos monstres Shiranui sont de type feu et ont des effets qui peuvent être déclenchés lors du bannissement. Solitaire vous permet d’invoquer un autre monstre Shiranui une fois par tour, Samurai ajoute un monstre à votre main, Spiritmaster détruit la carte d’un adversaire et ainsi de suite.

Mais comment faites-vous des dégâts? C’est là que vos cartes synchronisées entrent en jeu. Elles nécessitent un monstre accordeur et un non-accordeur dont le nombre d’étoiles combiné est égal à celui de la synchronisation que vous souhaitez invoquer. Shiranui en a beaucoup de superbes – Sunsaga a non seulement 3500 attaques, par exemple, mais protège toutes vos autres cartes avec ses effets. Squiresaga, d’autre part, peut booster votre attaque et détruire un sort, un piège et / ou un monstre sur le terrain. Cependant, il est toujours recommandé d’ajouter un Black Rose Dragon à votre deck Extra au cas où vous en auriez besoin, vous avez besoin d’une capacité de nettoyage de terrain. Gozuki et Bacon Saver sont deux autres cartes qui sont d’excellents ajouts, qui ne feront que complimenter l’archétype et la stratégie «herbe».

Bien sûr, tout le deck dépend de la carte That Grass Looks Greener. Pour vous assurer de le dessiner dans votre première main, vous devez utiliser la compétence Redémarrer ou Spécialiste des sorts. Nous recommandons le second, car il rend le deck Shiranui le plus cohérent. Voici comment cela fonctionne: vous devez avoir cinq cartes de sorts ou plus avec des noms différents dans votre deck, ce qui augmente considérablement les chances que votre main d’ouverture contienne une carte de sorts. Néanmoins, la plupart des decks exécutent une copie de Gold Sarcofagus car il peut non seulement rechercher votre carte Grass, mais aussi déclencher des effets de monstre en bannissant.

Shiranui peut utiliser des cartes limitées.

Enfin, en ce qui concerne les cartes techniques, vous pouvez vous déchaîner – car aucune des cartes Shiranui n’est entrée dans la liste limitée, vous pouvez utiliser deux copies du contrôleur ennemi ou tout ce qui vous vient à l’esprit. C’est ce qui rend Shiranui si génial. Mais c’est aussi l’un des meilleurs decks Duel Links pour une autre raison. Étant donné que la plupart des cartes archétypes se trouvent dans la mini-boîte Soul of Resurrection, elles sont aussi proches du jeu gratuit que vous pouvez obtenir dans la méta actuelle.

4. Blackwings

Si vous voulez déployer vos ailes avec le pont de la bête ailée, ne cherchez pas plus loin que les Blackwings de Crow Hogan. Il s’agit d’un autre deck synchro OTK spécialisé dans l’essaimage et la répartition rapide avec votre adversaire.

Au cœur du jeu Blackwings se trouvent deux puissantes cartes de recherche. Black Whirlwind est la clé pour obtenir des monstres dans votre main – chaque fois qu’un monstre Blackwing est normalement invoqué à votre côté du terrain, cette carte de sort vous permet d’ajouter un autre monstre Blackwing avec moins d’attaque du deck à votre main. Mais que se passe-t-il si vous ne le dessinez pas dans votre ouverture ou dans votre seconde main? Ensuite, vous pouvez utiliser Blackwing – Simoon the Poison Wind. Ne soyez pas submergé par le mur de texte dans sa description. Il peut être utilisé lorsque vous ne contrôlez aucun autre monstre pour faire naître votre Tourbillon et invoquer Simoon lui-même. À partir de là, vous voudrez invoquer Blackwing – Oroshi the Squall via l’effet Whirwind. C’est un monstre tuner qui vous permettra de faire sortir les gros bugs de votre deck Extra.

Il y a un tas de super synchros à votre disposition. Obsidian Hawk Joe a non seulement 2600 points d’attaque, mais peut rediriger les attaques et reprendre le monstre Blackwing de niveau 5 ou supérieur du cimetière une fois par tour. Cela fonctionne parfaitement avec la capacité de destruction de cartes de Raikiri la pluie. Associez-les ensemble et lorsque votre adversaire est sur le point de détruire Joe, faites-le plutôt viser Raikiri. Il ne reste plus qu’à reprendre Raikiri et à essuyer le plateau de l’adversaire. Ne sous-estimez pas non plus les autres cartes de votre deck supplémentaire. Onimaru le Tonnerre divin est immunisé contre la destruction par les effets de carte et peut gagner 3000 attaques si ses conditions d’invocation spéciales sont remplies. Il n’y a pas grand-chose de plus à demander.

Il y a cependant deux choses à noter. Contrairement à la plupart des decks de cette liste, les Blackwings préfèrent passer en second. Si vous y allez en premier, ne vous précipitez pas et sortez toutes vos cartes fortes en même temps. Vous ne savez jamais ce que votre adversaire pourrait avoir en stock (généralement un Traphole perfide). Il y a aussi une variété de compétences que vous pouvez utiliser avec ce deck, mais le plus fort est le terrain de chasse de Harpie. Son boost d’attaque n’est peut-être pas significatif, mais il vous permet de rechercher plus de monstres avec Whirlwind. Enfin, pour les cartes piège et sorts, vous voudrez Hey, Trunade, qui peut ouvrir la voie à un OTK, ainsi que Blackbird Close. Ce dernier est incroyablement solide car il peut être joué depuis votre main lorsque vos synchros Blackwing sont sur le terrain.

Blackwing n’est pas un jeu bon marché, mais comme Elementsabers, presque toutes ses cartes se trouvent dans une seule boîte principale (Assaut aérien). C’est un excellent choix pour tout joueur qui aime les decks beatdown et c’est l’un des meilleurs decks que Duel Links a à offrir en ce moment.

5. Cyber ​​Dragon

Les Cyberdarks de Zane Truesdale ont fait fureur l’année dernière, mais cette fois son archétype d’origine prend de la vitesse – Cyber ​​Dragons. C’est un deck de fusion des meilleurs des deux mondes, qui combine la destruction de cartes avec une puissance de dégâts élevée.

Alors, comment fait Cyber ​​Dragons? Il existe plusieurs versions de ce jeu dans la méta, mais elles ont toutes trois cartes en leur cœur. Le bien nommé Cyber ​​Dragon Core est la première de vos cartes essentielles. Une fois par tour, lorsqu’il est invoqué normalement, il vous permet d’ajouter un sort Cyber ​​ou un piège de votre deck à votre main. Utilisez cet effet pour obtenir Cyberload Fusion ou Cybernetic Overflow. Cyberload Fusion est une carte de fusion comme son nom l’indique, mais elle fonctionne différemment de la polymérisation. Il ne peut utiliser que les matériaux de vos cartes bannies et de votre terrain. Il mélange ensuite les matériaux de fusion dans le deck au lieu de les envoyer au cimetière. Le débordement cybernétique ne peut être utilisé qu’une fois par tour, mais il rend le deck cohérent et autonome.

Avec son aide, l’une de vos premières cibles à invoquer est Chimeratech Rampage Dragon: un puissant monstre à effet, qui peut nettoyer le dos de votre ennemi et attaquer jusqu’à trois fois par tour en échange de l’envoi de deux monstres Light Machine au cimetière.

Votre piège Cybernetic Overflow fonctionne également pour éliminer les sorts et les pièges. Pour l’utiliser, vous devez bannir les monstres Cyber ​​Dragon de différents niveaux depuis votre main, votre cimetière ou votre champ. C’est pourquoi le jeu comprend généralement Cyber ​​Dragon et Cyber ​​Dragon Vier (respectivement cinq et quatre étoiles). Mieux encore, même si votre adversaire détruit le piège avant de pouvoir l’activer, son deuxième effet vous permet de rechercher un autre Overflow ou Cyberload Fusion. Cela vous donne la possibilité de faire des jeux de retour même face à des confrontations difficiles.

Mais que se passe-t-il si vous faites face à des monstres costauds que votre Chimeratech Rampage Dragon ne peut pas gérer seul? Vous pouvez utiliser Concentrating Current ou vous pouvez compter sur votre Cyber ​​End Dragon. Le dragon peut être invoqué par fusion avec Cyberload Fusion, et avec 4000 attaques, peu de monstres peuvent y résister. La meilleure façon de sortir sur le terrain est de jouer avec la compétence Cyber ​​Style de Zane. Cependant, vous pouvez également jouer le jeu avec Draw Sense: Low-Level pour vous assurer d’obtenir vos copies Cyber ​​Dragon Core lorsque vous en avez besoin.

Selon les cartes que vous choisissez d’inclure, Cyber ​​Dragon n’est pas un jeu bon marché, mais c’est l’un des meilleurs decks Duel Links. Cela vaut également la peine d’investir, car il s’agit d’un archétype qui pourrait bénéficier d’un soutien supplémentaire dans les futures boîtes.

Mentions honorables

Vous ne pensez pas que les decks ci-dessus vous conviennent? Voici quelques autres decks de haut niveau qui peuvent vous aider sur votre chemin vers King of Games:

Dark Lords: un deck plus ancien qui existe depuis l’été dernier mais qui reste très puissant.Bêtes rituelles: vous n’aimez pas les Synchros ou les monstres Fusion? Essayez plutôt les bêtes rituelles avec cet excellent deck.Dragons du Tonnerre: un deck moins connu mais puissant qui pourrait surprendre les adversaires habitués à ne voir que d’autres meta decks.

Ce sont nos choix pour les meilleurs decks Duel Links de la méta actuelle! Quels sont vos favoris? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

