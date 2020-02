Le menu de partage de batterie caché d’Android 11 fait allusion à la prise en charge de la charge inverse de Pixel 5

Les versions bêta d’Android sont conçues pour nous donner une idée de ce que les futures mises à jour du système d’exploitation apporteront, mais parfois elles donnent également des conseils pour les prochains téléphones Pixel. Le premier aperçu du développeur Android 11 ne fait pas exception, car il comprend un menu de paramètres Google caché pour la charge Qi inversée – quelque chose qu’aucun téléphone fabriqué par Google ne peut actuellement faire.

Nos amis de XDA Developers ont découvert que l’application Paramètres de l’aperçu d’Android 11 avait une activité cachée nommée «com.google.android.settings.fuelgauge.batteryshare.BatteryShareTrampoline». Vous n’avez même pas besoin de root ou d’un APK modded pour l’ouvrir – tout ce dont vous avez besoin est une application comme ActivityLauncher.

Accéder au panneau Paramètres masqués sur un Pixel 3a XL

L’écran possède actuellement une animation d’espace réservé tirée du panneau de configuration de la batterie adaptative, mais le texte indique clairement à quoi sert la fonctionnalité. “La batterie de votre téléphone s’épuisera plus rapidement lorsque vous utilisez le partage de batterie. Le partage de batterie fonctionne avec les écouteurs, les montres, les téléphones et bien plus encore.”

Le paramètre semble également être conçu explicitement pour les appareils Pixel – le nom de l’activité commence par «com.google», comme la plupart des autres fonctions spécifiques à Pixel, plutôt que le préfixe «com.android» plus générique.

Samsung appelle sa fonction de partage de batterie «PowerShare»

Nous devrons attendre et voir si le Pixel 5 aura vraiment une fonction de partage de puissance, mais ce n’est pas une idée farfelue. Samsung l’a fait l’année dernière avec la série Galaxy S10, et plusieurs appareils de Huawei (comme le Mate 20 Pro) offrent une fonctionnalité similaire.