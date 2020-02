Le MI5 plaide pour un «accès exceptionnel» aux messages cryptés

Le directeur général des services de sécurité britanniques plaide pour un “accès exceptionnel” aux messages cryptés, dans la bataille en cours entre les autorités et les entreprises technologiques, rapporte The Guardian.

Le directeur général du MI5, Andrew ParkerMI5, a appelé les sociétés technologiques à trouver un moyen de permettre aux agences d’espionnage un “accès exceptionnel” aux messages cryptés, craignant qu’elles ne puissent autrement accéder à ces communications.

Sir Andrew Parker serait particulièrement préoccupé par Facebook, qui a annoncé son intention d’introduire un puissant chiffrement de bout en bout en mars dernier dans tous les services de la société de médias sociaux.

Dans une interview à ITV qui sera diffusée jeudi, Sir Andrew Parker dit qu’il a trouvé “de plus en plus mystérieux” que les services de renseignement comme le sien ne soient pas en mesure de lire facilement les messages secrets des suspects de terrorisme qu’ils surveillent.

Parker poursuit en disant que le cyberespace est devenu un “Far West” non réglementé qui est largement inaccessible aux autorités, et appelle les entreprises technologiques à répondre à la question: “Pouvez-vous fournir un cryptage de bout en bout mais à titre exceptionnel – sur une base exceptionnelle – lorsqu’il existe un mandat légal et des arguments convaincants pour le faire, fournir un accès pour empêcher les formes de préjudice les plus graves de se produire? ”

Le gouvernement du Royaume-Uni soutient depuis longtemps que les chaînes en ligne cryptées telles que WhatsApp et Telegram offrent un “refuge sûr” aux terroristes parce que les gouvernements et même les entreprises qui hébergent les services ne peuvent pas les lire.

Les entreprises technologiques ont repoussé diverses tentatives des autorités pour affaiblir les méthodes de cryptage, telles que la demande du FBI à Apple de l’aider à pirater l’iPhone appartenant à Syed Farook, l’un des tireurs des attaques de décembre 2015 à San Bernardino.

Apple a refusé de répondre à la demande et s’est depuis toujours opposé aux lois qui obligeraient les entreprises technologiques à intégrer des soi-disant “portes dérobées” dans leur logiciel, affirmant qu’une telle mesure affaiblirait la sécurité de tout le monde et ferait simplement des terroristes et des criminels. se tourner vers des méthodes de cryptage open source pour leurs communications numériques.

Du côté opposé du débat, l’agence britannique de cybersécurité a proposé que si les entreprises technologiques envoyaient une copie des messages cryptés et les clés de cryptage pour les déchiffrer sur demande à la suite d’un mandat, cela leur permettrait d’empêcher les terroristes et les criminels de fonctionner à l’abri des regards. sans compromettre les méthodes de cryptage.

Cependant, étant donné que les services de communication cryptés comme WhatsApp et Signal n’ont pas accès à des clés privées qui leur permettraient de décrypter les messages, une porte dérobée semble la seule alternative.

Un porte-parole de Privacy International, un groupe de défense des droits humains de la technologie, a déclaré à The Guardian qu’un cryptage fort protégeait les communications des criminels et des gouvernements hostiles.

“La réalité est que ces grandes plateformes technologiques sont des entreprises internationales: donner accès à la police britannique signifierait établir un précédent que la police du monde entier pourrait utiliser pour obliger les plateformes à surveiller les militants et l’opposition, de Hong Kong au Honduras”, a ajouté le porte-parole. .

Remarque: En raison de la nature politique de la discussion sur ce sujet, le fil de discussion se trouve dans notre forum Nouvelles politiques. Tous les membres du forum et les visiteurs du site sont invités à lire et à suivre le fil, mais la publication est limitée aux membres du forum avec au moins 100 messages.

.