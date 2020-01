Le Microsoft Edge Chromium stable est disponible en téléchargement

Microsoft

Microsoft a enfin publié la version stable du nouveau Microsoft Edge réorganisé pour macOS, Windows, iOS et Android. Ce navigateur remanié est livré avec une nouvelle base chromée brillante, ce qui en fait un remplacement Google Chrome vraiment viable.

Les navigateurs de Microsoft traînent derrière Chrome et Firefox depuis de nombreuses années maintenant – d’abord avec Internet Explorer, puis avec Microsoft Edge. La société espère que la construction d’Edge au-dessus du navigateur Chromium open-source de Google commencera à changer cela.

Le nouveau Microsoft Edge n’est pas le seul navigateur à adopter cette approche non plus. D’autres offres comme Vivaldi, Opera et Amazon Silk sont également construites sur Chromium, malgré leur apparence différente.

Microsoft Edge est déjà l’un des meilleurs navigateurs Android que vous pouvez utiliser depuis un certain temps maintenant. Mais cette nouvelle approche pourrait être ce qui donne à Microsoft l’avantage (jeu de mots voulu) dont il a besoin pour combler l’écart entre lui et la concurrence.

Malheureusement, il manque actuellement quelques fonctionnalités utiles au navigateur. L’historique et la synchronisation des extensions sont actuellement MIA, bien que Microsoft les inclura éventuellement dans une mise à jour plus tard cette année. En dehors de cela, le navigateur devrait ressembler, se sentir et fonctionner de manière très similaire à Chrome et aux autres navigateurs basés sur Chromium.

Microsoft remplacera automatiquement l’ancien navigateur Microsoft Edge sur les machines Windows 10 existantes par ce nouveau dans les mois à venir, et il viendra par défaut sur les nouveaux ordinateurs à partir de maintenant. Vous n’avez pas besoin d’attendre jusque-là, cependant. Vous pouvez soit vous rendre sur le site Web de Microsoft pour télécharger le nouveau Edge pour vous-même, soit cliquer sur l’un des liens ci-dessous.

