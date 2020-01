Le ministre ukrainien des Affaires étrangères laisse entendre que le problème de la Crimée dans Apple Maps est “résolu”

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a tweeté que le problème extrêmement controversé de la Crimée dans Apple Maps était «en train d’être résolu»…

Contexte

En novembre, Apple a commencé à montrer la Crimée comme territoire russe lorsque des applications Apple Maps ou Météo sont utilisées en Russie.

La Crimée appartient à l’Ukraine, mais a été annexée par la Russie en 2014 malgré une forte protestation internationale. Apple a été attaqué pour avoir apparemment crédibilisé la revendication russe sur le territoire.

Apple a répondu à l’époque en déclarant qu’une nouvelle loi russe ne laissait pas le choix à l’entreprise:

Nous tenons à préciser à nos clients du monde entier que nous n’avons apporté aucune modification à Apple Maps concernant la Crimée en dehors de la Russie, où une nouvelle loi est entrée en vigueur qui nous obligeait à mettre à jour la carte en Russie.

Nous examinons le droit international ainsi que les lois américaines et autres lois nationales pertinentes avant de prendre une décision concernant l’étiquetage sur nos cartes et d’apporter des modifications si la loi l’exige. Nous examinons de plus près la façon dont nous gérons les frontières litigieuses dans nos services et nous pourrons par conséquent apporter des modifications à l’avenir. Notre intention est de nous assurer que nos clients peuvent profiter de Maps et d’autres services Apple, partout dans le monde.

Le problème de la Crimée dans Apple Maps peut maintenant être résolu

Business Insider a noté une paire de tweets du ministre ukrainien des Affaires étrangères.

La dirigeante d’Apple, Lisa Jackson, a rencontré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Vadym Prystaiko, à Davos […]

Son tweet a déclaré que la paire avait discuté des “prochaines étapes” d’Apple sur le marché ukrainien, avec un tweet de suivi laissant entendre que la question de la Crimée avait également été discutée. Il a écrit: ‘[Ukraine has a] bassin croissant de clients fidèles, classe informatique créative, amélioration du climat des affaires – tous les ingrédients d’une coopération bénéfique sont en place. »

Dans un suivi, il a ajouté: “2/2 Protection des DPI,” ventes sur le marché gris “et certains problèmes de nature politique en suspens sont également en cours de résolution.”

Le tweet n’a pas fait directement référence à la question, ni donné d’indice sur la forme que pourrait prendre la «résolution».

