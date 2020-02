Le mode Flex de Samsung Galaxy Z Flip arrivera sur d’autres appareils à l’avenir

Samsung a enfin annoncé le très attendu Galaxy Z Flip. L’une des fonctionnalités les plus uniques de l’appareil est le «mode Flex», qui permet aux utilisateurs de diviser les applications entre le haut et le bas de l’appareil lorsqu’elles sont partiellement pliées. Google dit que cette fonctionnalité pourrait ne pas être une exclusivité Galaxy Z Flip pendant trop longtemps.

Selon The Verge, Samsung a travaillé avec Google pour concevoir le mode Flex, et Google affirme que d’autres OEM pourront l’intégrer dans leurs propres appareils à l’avenir. Gardez à l’esprit que le mode Flex fonctionne différemment du multitâche sur écran partagé. Il ne s’agit donc pas d’une réimplémentation d’une ancienne fonctionnalité. Au lieu de cela, le mode Flex divise l’écran de l’appareil en deux segments plus petits qui affichent différentes fonctionnalités dans une application donnée.

Lisez aussi: Samsung Galaxy Z Flip pratique: basculer vers l’avenir

Par exemple, vous pouvez afficher des photos ou des vidéos sur la moitié supérieure de l’écran et les contrôler sur la moitié inférieure. Ainsi, dans l’application YouTube, vous pouvez regarder une vidéo en haut de l’écran tout en lisant les commentaires et en recherchant plus de contenu en bas. Le mode Flex devrait offrir des fonctionnalités similaires dans d’autres applications telles que Google Duo, l’application Messages et l’application Appareil photo.

Pour le moment, nous n’avons pas beaucoup d’autres exemples de ce dont le mode Flex est vraiment capable. Néanmoins, nous sommes ravis de voir comment d’autres fabricants et développeurs pourraient implémenter cette fonctionnalité à l’avenir.

Malheureusement, il peut s’écouler un certain temps avant de voir d’autres appareils équipés de cette fonctionnalité. Jusque-là, le Galaxy Z Flip sera le premier smartphone à prendre en charge le mode Flex, vous devrez donc probablement mettre la main sur cet appareil après les précommandes ouvertes le 14 février pour l’essayer.

Samsung Galaxy Z Flip Le tout nouveau smartphone pliable vertical de Samsung

Le Galaxy Z Flip est le tout premier smartphone à pliage vertical de Samsung. Il bascule des éléments de conception Samsung familiers que nous aimons tous, mais dans un nouveau facteur de forme pliable. Doté de 256 Go de stockage intégré, de 8 Go de RAM, d’une batterie de 3300 mAh et d’un écran en verre pliable de 6,636 x 1080 pixels, il peut ne pas avoir de spécifications de haut niveau, mais il devrait offrir une expérience de haut niveau.