Le mode HDR est une astuce rapide pour rendre vos photos plus belles

J’ai récemment été mis au défi par certains de mes collègues de proposer une astuce photo. Pas n’importe quelle astuce, mais quelque chose de simple que les gens peuvent faire pour améliorer leurs photos. À mon avis, c’est le mode HDR.

HDR

J’ai commencé à utiliser le mode High Dynamic Range (HDR) pour toutes mes photos il y a environ six mois, et j’ai immédiatement commencé à remarquer une amélioration. Le HDR est un moyen simple d’équilibrer les hautes lumières et les ombres d’une photo et aide à éviter l’écrêtage.

L’écrêtage, parfois appelé «soufflé», est lorsque les zones blanches de votre image deviennent surexposées et perdent tous les détails, et deviennent une solide tache de blanc. À moins que vous ne filmiez en RAW, il est impossible de récupérer les hautes lumières coupées. Les ombres peuvent également devenir écrêtées et devenir un patch solide de noir sous-exposé. Les reflets coupés ont tendance à être plus visibles, comme vous pouvez le voir sur mes photos ci-dessous.

La prise de vue en HDR peut également vous aider à capturer des couleurs plus profondes et vibrantes, au point que vous ne ressentirez même pas le besoin de modifier une photo HDR. D’après mon expérience, certains d’entre eux ont l’air si bien, tout droit sortis de l’appareil photo. Dans certaines situations, comme sur la photo que j’ai prise, le mode HDR peut donner à une photo un aspect «plat». Dans ce cas, je continue et j’édite, comme augmenter le contraste ou la luminosité.

Lorsque vous activez le mode HDR, votre iPhone prend trois photos distinctes: une sous-exposée, une avec une exposition normale et une surexposée. Les trois photos sont fusionnées en une seule, et c’est l’image finale que vous voyez dans Photos. Cela permet à l’appareil photo de capturer autant de détails que possible.

Vous pouvez le faire manuellement, juste pour voir. Ouvrez l’application appareil photo et pointez votre iPhone vers quelque chose. Appuyez ensuite sur une zone claire de l’écran. Le reste de la photo s’assombrira, à l’exception des hautes lumières, et vous verrez de superbes couleurs et détails. Vous pouvez appuyer sur une zone sombre de l’écran et éclaircir les ombres et voir plus de détails. Le mode HDR ne fait que cela pour vous.

Pour prendre des photos en HDR, ouvrez simplement l’appareil photo et appuyez sur HDR en haut. Vous pouvez le régler sur Auto, On ou Off. Si vous allez dans Paramètres> Appareil photo, vous pouvez basculer vers Garder une photo normale. Cela permettra d’enregistrer la photo ordinaire en plus de la photo HDR.

