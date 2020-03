Le mode multijoueur de Mario Kart Tour est officiellement arrivé

Mise à jour: 9 mars 2020 (12 h 35 HE): Après beaucoup d’anticipation, le mode multijoueur de Mario Kart Tour est officiellement disponible pour tout le monde depuis hier, le 8 mars. Nintendo a annoncé la date de sortie officielle du mode la semaine dernière, et il semble que la société a tenu parole.

Le mode multijoueur pour #MarioKartTour sort le 8 mars à 20 h 00 PT! Vous pouvez affronter sept autres joueurs, qu’ils soient amis dans le jeu, à proximité ou dans le monde. Êtes-vous prêt à jouer? pic.twitter.com/IRwBONq560

– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 3 mars 2020

Le jeu a également reçu une nouvelle fonctionnalité de caméra permettant aux joueurs de basculer entre les angles de caméra pendant les courses. En dehors de cela, le mode multijoueur fonctionne comme prévu et propose les trois modes de course annoncés précédemment: amis ou autres à proximité, courses standard et courses d’or. Bien que les courses en or nécessitent un abonnement mensuel de 4,99 $ au Gold Pass de Nintendo, les courses à proximité et standard sont accessibles à tous.

Si vous n’avez pas encore testé Mario Kart Tour, assurez-vous de le télécharger sur le lien ci-dessous et entraînez-vous un peu avant de vous affronter avec d’autres joueurs.

Article d’origine: 19 décembre 2019 (03:50 ET): L’une des principales critiques de Mario Kart Tour, lors de sa sortie, était qu’il n’avait pas de mode multijoueur. Être capable de s’asseoir avec vos amis (qui seront bientôt ex-) et de vous lancer des obus rouges est un élément essentiel de l’expérience Mario Kart. La bonne nouvelle est qu’il est déjà techniquement disponible, mais il y a un gros problème.

Mario Kart Tour multijoueur: comment accéder à la bêta

Avant d’attraper vos champignons et de faire tourner vos moteurs, il y a une énorme peau de banane à esquiver pour y accéder. La version bêta multijoueur de Mario Kart Tour est réservée aux abonnés Gold Pass et n’est disponible que du 12 au 27 décembre. Les joueurs de l’essai gratuit de Gold Pass peuvent également accéder au multijoueur, mais sinon cela vous coûtera 5 $. C’est beaucoup de pièces.

La version bêta multijoueur de Mario Kart Tour est réservée aux abonnés Gold Pass.

Les frais Gold Pass de 5 $ par mois ont été controversés depuis le début, car ils verrouillent certains modes de Mario Kart Tour derrière un mur de paiement raide. Ceux-ci incluent le mode le plus rapide (200cc), les défis Gold, les récompenses de progression et maintenant le multijoueur (la bêta, au moins). De plus, dans les événements récents, les récompenses proposées ont été assez faibles, avec principalement des pilotes et des karts plus anciens disponibles.

Pourquoi vous voudrez peut-être attendre

Pour le même prix mensuel que le Gold Pass, vous pouvez accéder à des centaines de jeux premium sur Apple Arcade, et pour moins de la moitié de cet accès à de nombreux excellents jeux sur Play Pass. Pour aggraver les choses, le paiement des frais ne garantit même pas l’accès à vos pilotes préférés (y compris le personnage titulaire Mario), et vous devrez toujours subir des déverrouillages de type gacha pour les nouveaux personnages.

Mario Kart Tour a les ingrédients d’un grand jeu, mais soyez prêt à faire face aux micro-transactions

Après plus d’un an d’attente, Mario Kart Tour est enfin disponible en version bêta fermée aux États-Unis et au Japon. Malheureusement, le jeu tel qu’il est maintenant est rempli de micro-transactions. Mécaniquement, Mario Kart Tour a…

Une fois la version bêta multijoueur de Mario Kart Tour terminée et tous les bugs et déversements d’huile éliminés, elle sera également mise à la disposition des joueurs free-to-play. Il pourrait y avoir d’autres restrictions, mais au moins tout le monde pourra lancer des obus bleus remplis de haine sur des amis et des étrangers en ligne.

Si le coût de Gold Pass n’est pas trop un bêtisier d’encre dans le visage, sautez dans Mario Kart Tour maintenant pour essayer le nouveau mode multijoueur. Le jeu note que toute progression que vous effectuez pendant la version bêta pourrait ne pas être enregistrée, et cela pourrait provoquer le réchauffement de votre appareil ou la décharge de la batterie pendant le test. Vous pouvez télécharger le jeu via le bouton ci-dessous et consulter plus d’informations ici.