Le mode sombre de Gmail a disparu pour certaines personnes

L’application Gmail était l’une des dernières applications Android de Google à obtenir un mode sombre natif, et il a fallu encore plus de temps pour que la conception apparaisse pour tout le monde dans un déploiement côté serveur. Maintenant, l’option de changer de thème a disparu pour certaines personnes.

Nous avons reçu quelques conseils de lecteurs sur la disparition du paramètre de thème dans la version Gmail 2019.12.30.289507923, ne laissant que le design blanc par défaut. Il existe également de nombreux rapports sur Twitter, Reddit et d’autres sites de médias sociaux.

Gmail n’utilise plus de thème sombre sur le système Nuanced Dark de OnePlus6t

@gmail Pourquoi mon mode sombre Pixel 2 Gmail a-t-il disparu? Plus tôt dans la journée, il faisait sombre, mais maintenant c’est un blanc éclatant sans option Thème dans les paramètres. Que s’est il passé? @AndroidPolice

– Peter Lee (@MeButPublic) 1 février 2020

En utilisant OP7 Pro et tout à coup mon thème sombre Gmail est revenu à normal, et le bouton “thème” n’est plus dans l’application. Arrivé au hasard en milieu de journée. Putain? de oneplus

@AndroidPolice se demande si d’autres utilisateurs ont vu l’option de mode sombre de Gmail disparaître? Je me suis réveillé ce matin pour constater que l’option d’activation du mode sombre était manquante.

– Tom S (@tomtsp) 2 février 2020

Que diriez-vous de ramener le mode sombre pour l’application Gmail? 😂

C’est parti depuis plus de 24 heures maintenant, que s’est-il passé?

– Dominik Ullrich (@zurichfighter) 2 février 2020

L’application @gmail de quelqu’un d’autre pour Android / Google Pixel a-t-elle cessé d’être en mode sombre?

– Coll Galicia (@collmemaybe_) 1 février 2020

Le compte Twitter officiel de Gmail n’a fourni aucune explication pour le bogue, dirigeant uniquement les gens vers un document de support générique. La plupart des rapports semblent provenir des propriétaires de Pixel (indiquez les blagues sur les bogues de Pixel), bien que certains appareils OnePlus soient également affectés. Certains prétendent que le redémarrage de leur téléphone a résolu le problème.

Espérons que ce bogue sera bientôt résolu – mes rétines ne peuvent pas prendre beaucoup plus d’applications blanches de Google.

Merci: Andrew G, Peter Lee, Tom S