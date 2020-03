Le mode sombre de OneDrive en ligne pour tous (téléchargement APK) (mis à jour)

Le mode sombre est certainement la fonctionnalité dont votre logiciel a besoin de nos jours, et quel meilleur moment que de le publier à temps pour Halloween? OneDrive de Microsoft est la dernière application de la société pour obtenir le traitement, suivant les traces d’Outlook.

Le nouveau thème s’applique à tous les écrans de l’application, y compris le navigateur, les menus, les photos et les détails des fichiers. Au lieu d’utiliser sa propre bascule comme certaines applications, OneDrive s’appuie plutôt sur les paramètres système d’Android, ce qui signifie que vous devrez vous mettre dans l’obscurité pour que cela fonctionne. Ce choix est également quelque peu discutable, car la plupart des appareils devront exécuter Android 10 pour obtenir le nouveau mode.

La fonctionnalité n’est pas encore largement disponible, mais elle a commencé à apparaître pour certains utilisateurs sur la version 5.41.2. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur la version plus large du nouveau mode, qui est probablement déployée via un commutateur côté serveur.

Vivez pour tout le monde sur la bêta

Le mode sombre de OneDrive n’a été déployé que via un commutateur côté serveur auparavant, mais il semble que Microsoft soit suffisamment confiant dans le nouveau thème pour commencer à l’intégrer dans la version bêta actuelle de l’application, la version 6.0, pour tout le monde. Lorsque vous vous dirigez vers les paramètres de cette version, vous remarquerez une nouvelle entrée qui vous permet de décider quel jeu de couleurs utiliser ou s’il convient ou non de suivre le thème du système. Vous pouvez obtenir la version bêta en vous inscrivant en tant que testeur sur le Play Store ou en la téléchargeant depuis APK Mirror.

À partir d’aujourd’hui, le mode sombre quitte la version bêta et se déploie sur tout le monde sur le canal stable. Comme toujours, vous pouvez attendre que la mise à jour vous atteigne sur le Play Store, ou vous pouvez la récupérer dès maintenant sur APK Mirror. Vous trouverez ci-dessous le journal des modifications officiel de Microsoft:

QUOI DE NEUF

Dans la lutte éternelle entre la lumière et l’obscurité, nous sommes fiers d’annoncer que cette version de OneDrive apporte enfin l’équilibre à la force: vous pouvez maintenant profiter de Dark Theme et d’un nouvel ensemble épique d’icônes Microsoft Fluent dans l’application.

Les amateurs de photos qui se connectent avec un compte Microsoft grand public peuvent désormais profiter de souvenirs des années passées: il suffit de visiter votre onglet Photos pour revivre les photos prises les années précédentes le même jour.