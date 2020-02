Le mode sombre de WhatsApp pour iPhone est plus proche de la sortie, nécessite iOS 13

Le mode sombre de WhatsApp pour iOS s’est rapproché aujourd’hui, avec la fonctionnalité tant attendue déployée pour tous les utilisateurs bêta sur TestFlight. En glanant les détails de la dernière version 2.20.30.25, WABetaInfo a fourni quelques pépites supplémentaires sur ce à quoi les utilisateurs d’iPhone peuvent s’attendre.

Tout d’abord, le nouveau thème sombre est meilleur que la version précédente sur laquelle WhatsApp travaillait, sans épuisement de la batterie et sans prise en charge des API iOS 13 officielles d’Apple. Ainsi, comme Instagram, il respecte les directives d’Apple et se synchronise avec le paramètre “ Mode sombre ” à l’échelle du système, en s’allumant et en s’éteignant si l’utilisateur l’a défini sur Automatique.

Étant donné que WhatsApp utilise les API d’Apple, le thème sombre ne sera pas disponible pour les utilisateurs exécutant des versions iOS antérieures à ‌iOS 13‌. En d’autres termes, vous aurez besoin d’un ‌iPhone‌ 6s ou version ultérieure pour pouvoir l’utiliser.

Il y a un écran de démarrage sombre repensé avec le logo WhatsApp, qui fait place à un écran de liste de chats sombres. Tous les autres écrans sont également entièrement assombris.

Pendant ce temps, dans les discussions, WhatsApp affichera des bulles de discussion sombres et une version sombre du fond d’écran choisi – la dynamique de cette partie, donc si vous changez de thème, le style de fond d’écran change également. WhatsApp a également effectué un travail approfondi sur un ensemble de couleurs solides compatibles avec le mode sombre.

Selon WABetaInfo, cette dernière version bêta de WhatsApp prend en charge un paramètre de thème sombre supplémentaire qui utilise des couleurs sombres plus claires pour certains éléments de l’interface utilisateur si l’utilisateur a activé le paramètre de contraste élevé.

Loin du “ Mode sombre ”, cette version bêta comprend également une nouvelle fonctionnalité remarquable sous la forme d’une fonction de recherche avancée, ajoutant une ventilation catégorique dans la barre de recherche avec des options pour filtrer la recherche à travers des photos, GIF, liens, vidéos, documents, audio.

Notez que le programme bêta de WhatsApp TestFlight sur iOS est déjà à sa capacité maximale, donc si vous n’y êtes pas déjà, vous devrez attendre que la version soit rendue publique, ce qui pourrait être n’importe quel jour maintenant.

