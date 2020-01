Le mois prochain, les magasins Apple célèbrent le mois de l’histoire des Noirs

Le mois prochain, à partir du 1er février, les magasins Apple détailleront le Mois de l’histoire des Noirs avec plus de 40 sessions Today at Apple (via .).

Le mois de l’histoire noire

Sept magasins phares dans les grandes villes proposeront ces sessions spéciales tout au long du mois. Pour commencer, Ebony Bolt, graphiste et graphiste, dirigera une session Today at Apple à Brooklyn, dans la boutique Apple Williamsburg. Elle montrera aux gens comment créer un modèle de conception à l’aide de l’iPad et de l’Apple Pencil.

Les autres sessions comprennent:

Apple Aventura, Miami – Laboratoire vidéo: histoires inspirées de Warriors of Liberty City. Samedi 1 février de 14h00 à 15h30.

Apple Fifth Avenue, New York City – Music Lab: chef Ayanda Clarke du groupe FADARA. Samedi 1 février de 16h00 à 17h30.

Apple Williamsburg, Brooklyn – Laboratoire vidéo: inspiré par l’engagement civique. Dimanche 2 février de 14h00 à 15h30.

Apple Union Square, San Francisco – Exclusif: Brandon Santiago, Javier Reyes et Porsche Kelly. Mardi 4 février de 18h00 à 19h30.

Apple Michigan Avenue, Chicago – Labo vidéo: South Side Home Movie Project. Mercredi 5 février de 18h30 à 20h00.

Apple Carnegie Library, Washington D.C. – Laboratoire photo: explorez la couleur et la culture avec Amaranchi Nwosu. Jeudi 6 février de 18h00 à 19h30.

