Le moniteur de sommeil NapBot Apple Watch ajoute une application sans iPhone, de nouvelles complications, des tendances éveillées, plus

L’application de suivi du sommeil Apple Watch NapBot est disponible aujourd’hui avec une grande mise à jour qui apporte de nouvelles fonctionnalités pratiques, y compris le suivi en arrière-plan afin qu’elle puisse fonctionner sans iPhone, les notifications quotidiennes, la prise en charge de tous les types de complications, la nouvelle carte de cadran de la montre Siri, la tendance pour les minutes d’éveil, et plus.

NapBot est un suivi automatique du sommeil qui fonctionne avec Apple Watch et iPhone pour offrir des informations utiles sur vos habitudes de sommeil. En plus de l’analyse du sommeil et de l’organisation des données dans un historique du sommeil, NapBot propose un suivi de l’exposition au son environnemental, fournit des résumés de fréquence cardiaque, etc.

Maintenant, avec la dernière mise à jour logicielle, NapBot gagne des fonctionnalités encore plus précieuses. La version 1.3.2 qui est maintenant disponible apporte des notifications quotidiennes pour le sommeil suivi, la prise en charge d’Apple Watch pour tous les types de complications, un widget d’aujourd’hui, une nouvelle carte de cadran de la montre Siri, une nouvelle tendance des minutes d’éveil et un suivi en arrière-plan pour Apple Watch.

Notamment, cette dernière mise à jour signifie que NapBot fonctionne comme une application sans iPhone pour le suivi du sommeil.

Si vous êtes nouveau sur NapBot, il y a un essai gratuit de 7 jours avec la version PRO pour débloquer toutes les fonctionnalités à 1 $ / mois ou 10 $ / an.

Notes de version complètes:

Nous avons une mise à jour assez énorme cette fois, j’espère que vous l’aimerez!

* Nouvelle tendance des minutes d’éveil pour les utilisateurs PRO

* Notifications quotidiennes pour le sommeil suivi

* Widget d’aujourd’hui

* Prise en charge de tous types de complications

* Carte Siri Watchface redessinée

* Suivi en arrière-plan pour l’application Watch

* Diverses corrections de bugs

