Le “ Mortal Shell ” de Soulslike annoncé pour PS4, semble spectaculaire

Chez Android Central, nous essayons toujours de vous apporter des nouvelles sur des jeux passionnants. Aujourd’hui, un jeu semblable à une âme appelé “Mortal Shell” a été annoncé par Cold Symmetry et Playstack. Selon le communiqué de presse que nous avons reçu, Mortal Shell est un jeu de rôle d’action intransigeant, authentique et d’une beauté envoûtante, construit sur les traditions impitoyables du genre populaire. La bande-annonce présente des mondes époustouflants, des combats effrayants et des ennemis menaçants. La capacité à conjurer de telles attaques dévastatrices et uniques à zone d’effet est le point culminant. Je n’avais jamais vu un jeu faire des “pointes de glace” aussi longtemps auparavant.

Les co-fondateurs de Cold Symmetry – Andrew McLennan-Murray, Anton Gonzalez et Vitaly Bulgarov – ont déclaré ce qui suit dans une déclaration conjointe.

Pour une petite équipe comme la nôtre, développer ce titre à bien des égards ressemblait à traverser un océan sur un paddleboard. Annoncer enfin Mortal Shell est l’une des expériences les plus excitantes et les plus terrifiantes que nous ayons eues au cours de notre vie. Les deux dernières années ont été une période de croissance ininterrompue, pleine de révélations choquantes de complexité pure qui entrent dans la création d’un jeu vidéo que vous, vous-même, aimeriez vraiment jouer.

Mortal Shell devrait être lancé plus tard cette année sur Xbox One, PC et PlayStation 4.

