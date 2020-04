Le Moto G Power et le Moto G Stylus sont disponibles sur Google Fi

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/04/15

08h08 PDT le 15 avr.2020 et dernière mise à jour 2020/04/20

14 h 10 PDTA le 20 avril 2020.

Depuis l’expansion de la vente de téléphones Pixel, l’opérateur virtuel Google Fi a toujours eu un téléphone Motorola dans sa gamme en tant que compagnon de milieu de gamme. Maintenant, avec le Moto G Power et le Moto G Stylus disponibles à la vente, on dit que Fi apportera également cette paire dans sa rotonde.

Comme repéré par 9to5Google, le transporteur a publié des entrées “à venir” pour le G Power et le G Stylus. Les deux téléphones sont équipés d’un Snapdragon 665 et de trois caméras arrière. La puissance de 250 $ a une batterie de 5000 mAh et 64 Go de stockage tandis que le stylet de 128 Go à un PDSF de 300 $ échange un peu de batterie contre … eh bien, un stylet.

Ces téléphones seront réglés pour fonctionner entre les opérateurs partenaires de Fi – Sprint, T-Mobile et U.S. Cellular.

Aucune date d’échéance pour ce développement pour le moment, mais Amazon et Walmart vendront ces téléphones à partir de demain, 16 avril.

Google Fi a actuellement le Moto G7 dans son portefeuille, mais ce téléphone est actuellement en rupture de stock.

Maintenant disponible

Avec l’électronique, qui sait ce que signifie “bientôt”? Cela pourrait-il signifier une attente d’un jour ou deux, ou allons-nous être coincés dans un purgatoire de type Galaxy-Home? La semaine dernière, nous avons repéré le Moto G Power et le Moto G Stylus montrant des signes de préparation à venir sur Google Fi, et aujourd’hui, la paire devient déjà officielle.

Restez connecté avec #MotoGPower et #MotoGStylus, maintenant disponible sur Fi à partir de 199 $. Spécifications et plus de détails: https://t.co/lkmcwX4vu1 pic.twitter.com/IzPoIzkufa – Google Fi (@googlefi) 20 avril 2020

Les prix sont les mêmes que ceux que nous avons vus ailleurs, avec le Moto G Power et le Moto G Stylus pour environ 250 $ et 300 $, respectivement – bien que vous obtiendrez 50 $ lors de l’activation avec Fi.

Les deux nouveaux Motos rejoignent les familles Pixel 4 et Pixel 3a en tant qu’appareils conçus pour le Fi, bien que les abonnés soient également libres d’apporter leur propre téléphone compatible.