Le Moto G Stylus et G Power seront bientôt disponibles sur Google Fi

Les téléphones de milieu de gamme Moto G Stylus et G Power de Motorola devraient être mis en vente aux États-Unis aujourd’hui. Aux États-Unis, les consommateurs pourront acheter les deux téléphones auprès de détaillants populaires, ainsi que de quelques opérateurs. Google Fi, qui fait partie des trois opérateurs qui porteront les deux téléphones, les a désormais répertoriés comme “à venir” sur sa boutique.

Les 300 $ Moto G Stylus et 250 $ G Power sont des téléphones “conçus pour Fi”, ce qui signifie qu’ils peuvent basculer intelligemment entre les trois partenaires du réseau cellulaire de Google Fi: T-Mobile, Sprint et U.S. Cellular pour vous offrir la meilleure couverture.

Le stylet Moto G – comme son nom l’indique clairement – est livré avec un stylet intégré pour permettre aux utilisateurs de prendre des notes et d’esquisser avec une “précision extrême”. Il dispose d’un écran Full HD + Max Vision de 6,4 pouces, d’un chipset Qualcomm Snapdragon 665 et d’une configuration à trois caméras à l’arrière avec un capteur principal de 48 MP. Il est également livré avec une batterie de 4000 mAh avec une endurance de 2 jours, deux haut-parleurs stéréo et un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière.

Moto G Power offre des spécifications similaires à celles du Moto G Stylus, mais ne comprend pas de stylet et dispose d’un système de caméra à triple objectif 16MP moins impressionnant à l’arrière. Grâce à une batterie massive de 5000 mAh, il a toutefois l’avantage sur le Moto G Stylus le plus cher en termes d’autonomie.