Le Moto Z4 reçoit Android 10

Depuis que Google a vendu Motorola à Lenovo, la stratégie de mise à jour de la marque n’a pas été la même. Le Moto X d’origine recevait les mises à jour Android 4.x presque aussi vite que les appareils Nexus, mais Lenovo semble avoir des priorités différentes. En tant que tel, le Moto Z4 ne reçoit Android 10 que maintenant, six mois après sa première sortie dans la gamme Pixel de Google.

La mise à jour portant le numéro de version QPF30.130-15-7 contient toutes les dernières modifications d’Android 10, comme un mode sombre à l’échelle du système, des améliorations de la confidentialité des autorisations de localisation et des améliorations des notifications. La version de Motorola s’accompagne également de la mise à jour de sécurité de janvier 2020, qui est désespérément dépassée étant donné que le logiciel sera déployé en mars.

Dirigez-vous vers les paramètres de votre téléphone -> À propos du téléphone et recherchez l’entrée Mises à jour système. Là, vous pouvez vérifier si l’OTA est déjà disponible pour vous. Étant donné que les mises à jour se déroulent souvent par étapes, vous devrez peut-être attendre un certain temps, cependant. Jusqu’à présent, nous n’avons également confirmé qu’Android 10 pour la variante déverrouillée du téléphone – il semble que les clients de Verizon devront attendre un peu plus longtemps.