Le multijoueur en ligne de Mario Kart Tour arrivera officiellement le 8 mars (Mise à jour: Out Now)

Faites tourner vos moteurs! Le multijoueur en temps réel arrive sur Mario Kart Tour pour les smartphones

Tous les joueurs du Mario Kart Tour dans le monde auront un accès gratuit aux courses multijoueurs en temps réel à partir du 8 mars à 20 h. PT

REDMOND, Washington, 2 mars 2020 – Rassemblez vos amis et préparez-vous à mettre la pédale au métal! Mario Kart Tour, le tout premier jeu Mario Kart de Nintendo pour les appareils iOS et Android, lance son nouveau mode multijoueur en temps réel dans le monde entier le 8 mars à 20 h. PT. Les joueurs qui mettent à jour leur jeu Mario Kart Tour vers la dernière version pourront participer à des courses multijoueurs en temps réel, où ils pourront s’affronter au coude à coude contre des amis et d’autres joueurs du Mario Kart Tour à proximité ou en ligne. Mario Kart Tour est gratuit et est actuellement disponible en téléchargement pour les appareils iOS et Android, afin que les joueurs puissent déjà prendre la route et commencer à s’entraîner maintenant pour la compétition houleuse qui approche à grands pas.

“Mario Kart Tour offre une nouvelle tournure accueillante et intuitive sur la série populaire, et maintenant les joueurs du monde entier peuvent réunir leurs amis ou défier d’autres en ligne dans des courses au rythme rapide de la paume de leurs mains”, a déclaré Nick Chavez, Nintendo de Vice-président directeur américain des ventes et du marketing. «Grâce au multijoueur en temps réel, nous offrons aux fans de Mario Kart Tour encore plus de façons de jouer et nous offrons l’expérience de Mario Kart à encore plus de joueurs du monde entier.»

Avec le multijoueur en temps réel, les joueurs peuvent participer à des courses standard pour affronter d’autres joueurs du Mario Kart Tour à travers le monde en fonction d’un ensemble de règles du jeu en constante évolution. Ces règles du jeu changeront quotidiennement, ce qui signifie que l’excitation ne se termine jamais dans la course contre vos rivaux du monde entier. Les joueurs peuvent également choisir de jouer avec des amis ou d’autres personnes à proximité et créer leur propre ensemble de règles dans le jeu. Enfin, dans Gold Races, disponible uniquement pour les abonnés du Mario Kart Tour Gold Pass, les joueurs peuvent courir à des vitesses encore plus rapides qui nécessitent des manœuvres de kart avancées pour défier d’autres concurrents.

Dans Mario Kart Tour, les propriétaires de smartphones peuvent profiter du frisson des courses de Mario Kart tout en rassemblant des pilotes de la riche histoire de personnages de Nintendo, comme Mario, Donkey Kong, Peach et Yoshi, ainsi qu’une gamme de karts élégants et de planeurs joyeux. Les joueurs peuvent choisir les pilotes, les karts et les planeurs à utiliser dans les courses à grande vitesse sur une variété de parcours colorés, y compris de nouveaux tours sur les pistes classiques de Mario Kart, et de nouveaux parcours à durée limitée mettant en évidence des villes bien connues du monde entier, ainsi comme événements saisonniers, vacances et thèmes spéciaux. En plus des cours basés sur ces lieux et thèmes emblématiques, lors de chaque événement, les joueurs ont également la possibilité d’obtenir des variations uniques de pilotes, de karts et de planeurs Mario Kart inspirés de cet événement.

Pour ceux qui cherchent à recharger leur expérience, le Mario Kart Tour Gold Pass est un service d’abonnement de 4,99 $ par mois qui déverrouille le mode 200cc et enrichit l’expérience de jeu en offrant aux abonnés des cadeaux d’or dans le jeu pour la course en tournée et des badges spéciaux dans le jeu. des défis d’or. Les nouveaux abonnés peuvent s’inscrire à un essai gratuit de deux semaines. L’abonnement payant commencera automatiquement à la fin de la période d’essai gratuite. Mario Kart Tour Gold Pass n’est pas requis pour jouer au jeu, participer à des courses standard ou jouer avec des amis ou d’autres personnes à proximité en mode multijoueur en temps réel via les salles.

Un compte Nintendo, une connexion en ligne permanente et un smartphone compatible sont nécessaires pour jouer à Mario Kart Tour. Les joueurs peuvent obtenir leur carte d’enregistrement en jeu en associant leur compte Nintendo. Ceux qui n’ont pas encore de compte Nintendo peuvent en créer un sur https://accounts.nintendo.com/register.

Pour plus d’informations sur Mario Kart Tour, visitez https://mariokarttour.com/en-US ou suivez la page Twitter de Mario Kart Tour. Pour plus d’informations sur les fonctionnalités du Mario Kart Tour Gold Pass, visitez https://mariokarttour.com/en-US/goldpass.

À propos de Nintendo: Pionnier mondial de la création de divertissement interactif, Nintendo Co., Ltd., de Kyoto, au Japon, fabrique et commercialise du matériel et des logiciels pour sa console Nintendo Switch ™ et la famille de systèmes portables Nintendo 3DS ™. Depuis 1983, année du lancement du Nintendo Entertainment System ™, Nintendo a vendu plus de 4,7 milliards de jeux vidéo et plus de 750 millions d’unités matérielles dans le monde, dont Nintendo Switch et la famille de systèmes Nintendo 3DS, ainsi que le Game Boy ™, Game Boy Advance, famille de systèmes Nintendo DS ™, Super NES ™, Nintendo 64 ™, Nintendo GameCube ™, Wii ™ et Wii U ™. Il a également créé des icônes de l’industrie qui sont devenues des noms familiers bien connus, tels que Mario, Donkey Kong, Metroid, Zelda et Pokémon. Une filiale en propriété exclusive, Nintendo of America Inc., basée à Redmond, Washington, sert de siège social aux opérations de Nintendo dans les Amériques.

