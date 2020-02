Le MWC pourrait être annulé, mais Huawei, Honor sera toujours à Barcelone

L’annulation de la CMM 2020 la semaine dernière a entraîné le retard ou le décalage de plusieurs événements de lancement de sociétés, comme Sony, LG et Vivo. Mais Huawei et Honor avancent tous les deux avec des lancements à Barcelone de toute façon.

Honor a envoyé des invitations à une conférence de presse à Barcelone plus tôt dans la journée (y compris à Android Authority), confirmant une diffusion en direct le 24 février à 18h30 CET (12h30 HE). L’invitation confirme le lieu (Hôtel W Barcelona) et la présence d’un espace de démonstration pour découvrir les nouveaux produits.

Pendant ce temps, PhoneArena rapporte que Huawei tiendra également une «conférence de presse virtuelle» au Pavillon italien à Barcelone le 24 février. La marque chinoise offrirait également une zone de démonstration pour que les participants puissent découvrir les nouveaux gadgets.

Huawei en 2020: tant de questions

Quelle décennie l’année dernière a été pour Huawei. Début 2019, Huawei semblait imparable, mais le géant chinois a trouvé sa place au sein du gouvernement de la nation la plus puissante du monde. Le …

Huawei devrait largement lancer le Mate XS à Barcelone, offrant le chipset Kirin 990 par opposition au Kirin 980 du Mate X. La société a également tendance à lancer de nouvelles tablettes et ordinateurs portables au MWC, nous nous attendons donc à ce que ces produits lors de cet événement bien.

Cependant, ne retenez pas votre souffle pour la série Huawei P40, car la société a respecté une fenêtre de lancement fin mars depuis la série P20 de 2018.

Pendant ce temps, Honor pourrait potentiellement présenter une nouvelle montre intelligente ainsi que des versions mondiales des téléphones annoncés précédemment, pour ne nommer que quelques produits possibles.