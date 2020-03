Le mystérieux jeu “Star Wars: Project Maverick” apparaît sur le PlayStation Network

Le PlayStation Network vient peut-être de révéler un nouveau jeu Star Wars. Twitter bot PSN Releases a publié une photo de quelque chose appelé Star Wars: Project Maverick, avec un Star Destroyer en arrière-plan, et a déclaré que l’image avait été trouvée sur le PlayStation Network européen. Il ne peut être trouvé sur aucune liste officielle, mais un forum ResetEra a trouvé des preuves de son code caché dans la base de données PlayStation, qui a également sorti des projets comme le remake de Resident Evil 3 et la démo de Final Fantasy VII Remake.

En février, Kotaku a rapporté qu’EA avait annulé un jeu Star Wars en monde ouvert qui devait être un spin-off de la série Battlefront. Dans ce rapport, Jason Schreier de Kotaku a noté qu’un “projet plus petit et plus inhabituel” basé sur l’univers de Star Wars était en préparation chez EA Motive. Il semble que quel que soit le projet Maverick, c’est ce projet susmentionné, selon Schreier sur Twitter.

On ne sait pas quel type de jeu Star Wars ce sera – si c’est un jeu PSVR ou non – ni dans quelle période il sera défini, bien que la présence d’un Star Destroyer et X-Wings indique un certain temps après l’Ordre 66 pendant l’original trilogie.

Lucasfilm et Disney ont récemment dévoilé Project Luminous, qui est un ensemble de livres marquant le lancement d’un nouveau canon à l’époque de la Haute République, environ 200 ans avant le début de la série de films. Bien que le projet Luminous ne semble être que des livres et des bandes dessinées en ce moment, il semble qu’il se développera dans d’autres médias comme les jeux et les films dans le futur, comme le rapporte Making Star Wars, le site Web responsable de nombreuses fuites crédibles qui se sont produites. autrefois.

Quoi qu’il en soit, nous espérons avoir bientôt un nouveau jeu Star Wars. Respawn aurait également travaillé d’arrache-pied sur une suite de Jedi: Fallen Order, car il dépassait les attentes de vente d’EA et visait à vendre environ 10 millions d’exemplaires d’ici la fin mars.

