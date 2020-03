Le Nest Hub Max peut vous aider à rester en contact à distance et est en vente pour 180 $ (50 $ de rabais)

Alors que le Nest Hub d’origine offrait de nombreuses fonctionnalités inédites sur un haut-parleur intelligent sans écran, son absence de caméra et l’inclusion d’un écran relativement petit l’ont empêché d’être utilisé pour les appels vidéo. Heureusement, Google a répondu à ces plaintes avec son suivi, le Nest Hub Max, et vous pouvez en acheter un chez Home Depot pour seulement 180 $ – vous économisez 20 $ par rapport aux prix actuels d’autres détaillants et 50 $ sur le prix catalogue.

Tout au long de notre examen du Nest Hub Max, nous avons été de grands fans de sa qualité audio améliorée, des commandes gestuelles et du système de personnalisation Face Match qui permet à l’écran de fournir un contenu pertinent aux utilisateurs à proximité. Alors que beaucoup préfèrent un écran intelligent capable de passer des appels vidéo, les risques pour la vie privée de placer une caméra connectée à Internet dans votre maison sont difficiles à ignorer. Heureusement, Google a inclus un commutateur physique qui permet aux utilisateurs de désactiver complètement la caméra et le microphone.

En plus de ses capacités en tant que centre de contrôle de la maison intelligente, le Hub Max dispose également d’un puissant haut-parleur intégré qui est une nette amélioration par rapport à son prédécesseur, vous n’aurez donc aucun mal à remplir votre chambre de choix avec de la musique ou des podcasts.

Suivez le lien ci-dessous pour obtenir un Nest Hub Max à prix réduit pour vous-même chez Home Depot en craie ou en fusain. Bien qu’il existe une option de ramassage en magasin, il est probablement préférable de choisir la livraison gratuite pendant que nous continuons tous à faire de notre mieux pour éviter les lieux publics.